Rieti, l'istituto comprensivo di Montopoli di Sabina riceve in dono un defibrillatore

Donato un defibrillatore all'istituto comprensivo di Montopoli di Sabina attraverso il progetto "La mia scuola mi sta a cuore". Il defibrillatore, donato dal Comune di Selci grazie al progetto "La mia scuola mi sta a cuore", è stato ritirato dal sindaco di Montopoli di Sabina Andrea Fiori, dall'assessore alla Scuola Elena Santini e dalla dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo della Bassa Sabina Valentina Bertazzoli. A questo particolare momento erano presenti alcuni rappresentanti della fondazione Pfizer Italia, gli sponsor del progetto, diversi sindaci del territorio, alcuni dirigenti scolastici, e non ultima la Croce Rossa Comitato della Bassa Sabina. "Un ringraziamento particolare va al sindaco Egisto Colamedici e al vicesindaco Alfredo D'Antimi - afferma Fiori - per aver contribuito col loro progetto al miglioramento della sicurezza dei nostri bambini e delle nostre bambine, nonché dei cittadini. Inoltre la Croce Rossa, per i prossimi due anni, attiverà dei corsi gratuiti per l'utilizzo del defibrillatore. A breve il defibrillatore verrà installato presso la nostra scuola media in piazza Cacciatori del Tevere".



