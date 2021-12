Roma, discarica a Magliano Romano. Il sindaco di Fiano: "Pronti a ricorrere al Tar"

Matteo Torrioli 17 dicembre 2021 a

Si è tenuto ieri, giovedì 16 dicembre, un nuovo incontro tra i sindaci della Conferenza Tiberina, Flaminia e Cassia con il dottor Vito Consili, direttore dell’area Valutazione d’Impatto Ambientale e con Wanda D’Ercole, direttore dell’area ciclo integrato dei rifiuti della Regione Lazio. L’incontro era stato organizzato dopo la protesta dello scorso due dicembre, organizzata dai sindaci sotto la sede della Pisana, contro il cambio d’uso della discarica di Magliano Romano. Questo nuovo appuntamento era stato organizzato insieme all’Assessore competente Massimiliano Valeriani, il quale però ieri era assente. L’appuntamento avrebbe dovuto chiarire le posizioni divergenti emerse dagli uffici regionali e la posizione della Regione sul progetto di riclassificazione della discarica di Magliano Romano come nuovo impianto.

Per i sindaci presenti, Francesco Mancini di Magliano Romano, Davide Santonastaso di Fiano Romano in rappresentanza della Conferenza e Patrizia Nicolini di Sacrofano, in rappresentanza della Comunità del Parco di Veio, le argomentazioni sostenute sono apparse visibilmente “traballanti” e completamente incoerenti con il quadro normativo di riferimento. Al termine del confronto durante il quale sono state affrontati soprattutto aspetti tecnici, Consoli e D’Ercole hanno ritenuto di dover effettuare un ulteriore approfondimento prima di confermare un parere di Valutazione di impatto ambientale che per loro, sino a quel momento, sarebbe stato positivo.

Molto duro il sindaco di Fiano Romano Davide Santonastaso: “Se si continuerà a vedere Magliano Romano come sito per i rifiuti non gestiti, la questione, dagli Uffici e dalle Piazze, la trasferiremo direttamente al Tar del Lazio – minaccia il primo cittadino - Siamo andati nuovamente, e ancora una volta, a sottolineare quelle che dal nostro punto di vista sono le illegittimità di questo percorso amministrativo regionale, e in un discorso di collaborazione, abbiamo cercato di fa comprendere che Magliano Romano non può essere una soluzione, non per partito preso ma per questioni reali, evidenti e a conoscenza di tutti ormai. Non molleremo di un millimetro la difesa del territorio, dell’ambiente e dei nostri cittadini”. Ancora, dunque, un’altra attesa: i Sindaci saranno messi al corrente del parere definitivo della Regione Lazio sulla riclassificazione della discarica di Magliano Romano.



