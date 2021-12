Rieti, lavori di collaudo del ponte di Castel di Tora. Disagi nella valle del Turano

16 dicembre 2021 a

E’ stagione di lavori sui ponti del lago del Salto e del Turano. E’ tempo di inevitabili lavori e di disagi per i residenti delle due zone della provincia. Nelle settimane scorse sono iniziati i profondi interventi di riqualificazioni sul viadotto Pacifico di Fiumata che di fatto hanno diviso in due il Cicolano con la data di fine lavori ancora sconosciuta. Da oggi, giovedì 16 dicembre, chiude a singhiozzo anche il ponte sul Turano a Castel di Tora per lavori di collaudo dell’Astral che porteranno inevitabili disagi per gli automobilisti ma che dureranno il giro di qualche giorno. Una settimana al massimo.

“Oggi (ieri ndr) la ditta ha completato il lavori per quanto riguarda l’asfalto del ponte - ha detto il sindaco di Castel di Tora, Cesarina D’Alessandro -, da domani (oggi ndr) partirà invece il collaudo del viadotto che inevitabilmente porterà dei disagi. Il viadotto non sarà chiuso totalmente al traffico, ma soltanto alcune ore al giorno e con ogni probabilità i lavori dovrebbero terminare il 22 dicembre”. E’ stata la stessa Astral a comunicare l’inizio dei lavori sul suo sito. “La strada provinciale Turanense rimarrà chiusa dal 16 al 23 dicembre al traffico veicolare e pedonale per esecuzione prove di carico. Al fine di verificare il carico massimo ammissibile sul viadotto del Turano, il traffico verrà interrotto con queste modalità: dalle ore 8,30 alle ore 12 e dalle 12,30 alle 14,20 del 18 dicembre; dalle ore 8,30 alle ore 12 e della 12,20 alle 14,20 del 17 dicembre (data di riserva, dalle ore 8,30 alle 12, dalle ore 12,20 alle 14.20 e dalle 15 alle 18 dei giorni 20, 21 e 22 dicembre; dalle ore 8,30 alle 12, dalle 12,20 alle 14,20, dalle 15 alle 18 del 23 dicembre (data di riserva)”. Il collaudo del viadotto del Turano arriva dopo un anno di lavori di rinforzo e di risanamento della struttura che tornerò definitivamente aperta al traffico dal primi gennaio con l’unico divieto per mezzi superiori a 12 tonnellate, esclusi bus del Cotral.

Una settimana di disagi per i residenti della zona. I residenti di Colle di Tora che dovessero raggiungere Carsoli o l’autostrada Roma/L’Aquila dovranno ricordare bene gli orari di chiusura. Stesso discorso vale per chi da Paganico o Ascrea dovesse raggiungere Rieti. In quel caso potrebbe essere percorsa la Licinese passando per Pietraforte.

