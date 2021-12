Rieti, nuovo consorzio industriale del Lazio. Il presidente De Angelis: “Mantenuti gli stessi livelli occupazionali”

16 dicembre 2021 a

È stato presentato mercoledì 15 dicembre, presso la sala Tevere della Regione Lazio, l'impianto dell'organigramma del consorzio industriale del Lazio, costituitosi con atto notarile lo scorso 1 dicembre. Presenti il neo presidente Francesco De Angelis e il vice presidente della Regione Lazio, Daniele Leodori. È stato subito chiarito come saranno mantenuti i livelli occupazionali salvaguardando la struttura territoriale, che manterrà competenze e personale. In sala presenti le organizzazioni sindacali, ringraziate dal presidente De Angelis per il momento di confronto.

“Ci siamo. Siamo arrivati alla costituzione del consorzio industriale del Lazio. È un progetto ambizioso. - ha commentato il presidente De Angelis - Personalmente sono soddisfatto di un lavoro portato avanti in questi due anni e concluso con un voto praticamente unanime, al di là delle appartenenze politiche. E questo anche grazie ai sindacati, oltre che alle associazioni di categoria e alle Camere di Commercio. Ognuno ha fatto la sua parte. Ora saremo più forti. Resteranno le sedi operative sui territori e ci sarà una sede centrale a Roma, in via di Campo Romano, dove sono già presenti alcuni assessorati. E credo che in due o tre mesi saremo pronti nella nostra nuova casa. Nel frattempo saremo itineranti. Sarà un modo per incontrare il personale e per far conoscere al CdA i territori. Quello appena nato è un Consorzio molto importante, per la grandezza e per la rilevanza delle aziende”.

Intervento chiarissimo del vicepresidente della Regione Lazio, Daniele Leodori: “Credo che stia partendo una delle sfide più interessanti che la Regione dovrà affrontare nei prossimi anni. Perché significa sviluppo del territorio. Un'idea messa in campo in tempi pre covid e che ora, proprio a causa della pandemia, sarà uno strumento ancora più utile per le imprese e per lo sviluppo del territorio. Come diceva il presidente De Angelis, noi abbiamo bisogno di un periodo di rodaggio, perché è necessario che tutto l'iter sia condiviso da tutti. Questo è l'inizio del percorso. Noi abbiamo acquistato la stoffa, ora è necessario cucire il vestito sulle reali esigenze del territorio”.

