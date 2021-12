Rieti, Covid. Da settembre a oggi 8.500 nuovi vaccinati, 29mila le terze dosi

16 dicembre 2021 a

Prosegue spedita la campagna vaccinale antiCovid-19 della Asl di Rieti. Nel territorio della provincia di Rieti sono oltre 8.500 i nuovi vaccinati. Tra il 1 settembre e il 14 dicembre 2021 sono state 8.502 le prime dosi somministrate. La Asl di Rieti oggi raggiunge le 224.000 somministrazioni. 29.000 sono le terze dose. Il numero di cittadini che hanno completato il ciclo primario sono 96.000. Nel pomeriggio del 15 dicembre a partire dalle ore 15 presso il centro vaccinale pediatrico istituito presso l’ospedale de Lellis di Rieti si svolgerà il V-Day pediatrico della Asl di Rieti dedicato alla fascia 5-11 anni. Si tratta di un passaggio importante per mettere in sicurezza una fascia della popolazione che in questi mesi ha risentito della mancata copertura vaccinale antiCovid-19. Dal 1 settembre ad oggi infatti, il numero di under 12 che si sono positivizzati al SARS CoV-2 in provincia di Rieti sono stati 479 su 2.222 positivi totali (22%).

