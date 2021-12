Rieti, Cna: il presidente nazionale Dario Costantini visita la sede del capoluogo

15 dicembre 2021 a

Dario Costantini, neoeletto presidente Nazionale della Cna, ha visitato la sede di Rieti. È il suo primo atto per conoscere le diverse espressioni della grande organizzazione che venerdì scorso lo ha eletto all’unanimità e gli ha assegnato il compito di guidarla nei prossimi quattro anni. Un gesto simbolico di attenzione alle aree interne e periferiche, accolto con soddisfazione e gratitudine dalla Cna di Rieti.

Ad accoglierlo la presidente Claudia Gentile, il gruppo dirigente e la direttrice Vincenza Bufacchi. La sede di Rieti, una delle più piccole organizzazioni del sistema Cna, si è distinta in questi anni per l’impegno verso le imprese associate ma anche per la grande attenzione allo sviluppo del territorio messo a dura prova, prima che dal covid, dal terremoto.

I video mostrati, le testimonianze di imprenditori e imprenditrici hanno raccontato al presidente Costantini il ruolo svolto dalla Cna nel lavoro quotidiano di rappresentanza, informazione, consulenza e servizi alle aziende. Ma anche quello straordinario svolto attraverso le innumerevoli iniziative intraprese in questi anni, i progetti realizzati, l’alternanza scuola lavoro, le reti d’impresa, VIVAio, le storie raccontate per dare valore alle imprese, l’impegno per sostenere le aziende dell’area del sisma e quello svolto nei mesi più difficili del covid, e ancora, le presentazioni di libri, gli interventi di esperti, molti dei quali veicolati attraverso la pagina facebook, diventata fonte di informazioni per imprese associate e non. Il presidente Dario Costantini, manifestando sorpresa nel conoscere un’associazione tanto piccola quanto intraprendente, ha avuto parole di lodi “per le imprese presenti, per il ruolo che la Cna svolge e che si è manifestato attraverso gli interventi degli imprenditori e delle imprenditrici presenti e ha sottolineato che solo un’organizzazione profondamente radicata nel territorio ha potuto interpretarlo e raccontarlo così bene”.

Il presidente è entrato poi nel merito dei problemi maggiormente evidenziati negli interventi: mancanza di manodopera e aumento del costo delle materie prime. Infine, oltre agli auguri per il suo mandato e per Natale, ha ricevuto in dono uno dei prototipi del Presepe realizzato nell’ambito del progetto: “L’artigianato interpreta la Natività: segni, simboli, oggetti”.

