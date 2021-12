Rieti Covid, vaccino per i bambini. Le prime 70 somministrazioni

M. P. 15 dicembre 2021 a

Ci saranno anche i clown dottori ad accogliere i bambini che da oggi alle 15 potranno sottoporsi al vaccino anti Covid. Pure per loro, quelli compresi nella fascia 5-11 anni, è finalmente scattata l’ora X con l’avvio della campagna vaccinale pediatrica presso il Centro allestito nell’area prelievi dell’ospedale De Lellis (blocco 2, primo piano, ingresso Medicina fisica e riabilitativa); 150, dalle ore 16 di lunedì fino a ieri pomeriggio, le prenotazioni registrate. Si comincerà con i bambini con situazioni di vulnerabilità, reclutati attraverso chiamata diretta da parte dei pediatri di famiglia, gli stessi che supporteranno le équipe vaccinali insieme ai pediatri ospedalieri; la seduta di apertura prevede la vaccinazione di circa 70 bambini nell’arco di 5 ore, fino alle 20.

Considerati gli utenti di questa nuova campagna, la Asl si avvarrà di un percorso protetto, il “percorso Alice”, creato nel 2018 per alleviare la paura dei più piccoli quando si sottopongono al prelievo del sangue attraverso i personaggi della fiaba di “Alice nel mondo delle meraviglie”. Non solo: ad accogliere i bambini ci saranno anche i clown dottori dell’associazione RietiCuoreODV, che resteranno con loro in ogni fase della vaccinazione offrendo supporto anche ai familiari; i piccoli, terminata la somministrazione, saranno omaggiati dalla Asl con sacchetti di dolci natalizi offerti dalla Torrefazione Olimpica Rieti e riceveranno un diploma di merito per il coraggio, l’altruismo e la responsabilità mostrati nel sottoporsi al vaccino. Durante il periodo di osservazione, potranno assistere alla proiezione di cartoon e film di animazione. Dopo questo primo giorno di avvio, la campagna vaccinale pediatrica anti Covid proseguirà dal lunedì al venerdì dalle ore 14 alle 19, sempre all’ospedale de’ Lellis: verrà eseguita la somministrazione ai bambini con situazioni di vulnerabilità e a quelli prenotati su piattaforma prenotavaccino-covid.regione.lazio.it con tessera sanitaria.

La campagna vaccinale anti Covid ha raggiunto le 223 mila somministrazioni in tutta la provincia di Rieti; 28 mila sono invece le terze dosi: in 4 giorni, dal 10 al 13 dicembre, sono state somministrate 4 mila 319 dosi di richiamo.

