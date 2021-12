Rieti Covid, il bollettino del 14 dicembre: 40 nuovi casi e 42 guariti

14 dicembre 2021 a

Nuova impennata di casi di coronavirus in provincia di Rieti. All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 40 nuovi soggetti positivi al test Covid-19. I nuovi casi sono registrati a Rieti (16), Casaprota (1), Castel Sant'Angelo (1), Cittaducale (1), Contigliano (1), Fara in Sabina (5), Forano (1), Frasso Sabino (2), Magliano Sabina (1), Montopoli in Sabina (1), Poggio Bustone (2), Poggio Mirteto (6), Poggio Nativo (1), Stimigliano (1).

Si registrano 42 nuovi guariti: (13) Rieti – (1) Accumoli – (1) Antrodoco – (1) Cantalice - (2) Cittaducale – (4) Fara in Sabina – (1) Leonessa – (1) Magliano Sabina – (3) Mompeo – (3) Orvinio – (1) Pescorocchiano – (1) Poggio Bustone – (3) Poggio Mirteto – (2) Poggio Moiano – (1) Rivodutri – (1) Salisano – (2) Stimigliano – (1) Toffia. Numero tamponi eseguiti: 701. Totali tamponi eseguiti: 156.012. Totale positivi: 536.

Prosegue spedita la campagna vaccinale antiCovid-19. Ieri sera la Asl di Rieti ha raggiunto le 223.000 somministrazione eseguite sul territorio della provincia di Rieti. 28.000 sono invece le terze dosi somministrate: in soli quattro giorni, dal 10 al 13 dicembre, sono state somministrate 4.319 dosi di richiamo. Da ieri, 13 dicembre, prenotazioni aperte per la vaccinazione pediatrica della fascia 5-11 anni sulla piattaforma prenotavaccino-covid.regione.lazio.it con tessera sanitaria. Si ricorda che presso i centri vaccinali si accede esclusivamente con prenotazione per evitare assembramenti.

