Rieti, carabinieri ricordano il brigadiere Angelo Natale e l'appuntato scelto Angelo Miarelli

I carabinieri di Rieti, dopo 12 anni dalla loro scomparsa, ricordano il brigadiere Angelo Natale e l’appuntato scelto Angelo Miarelli, deceduti in un tragico incidente automobilistico mentre rientravano a casa dopo il lavoro. Entrambi effettivi alla stazione di Poggio San Lorenzo, l’11 dicembre 2009, verso le ore 22.30, sulla Statale Salaria, mentre viaggiavano nella stessa vettura, intenti a far rientro al proprio domicilio al termine del turno di servizio, venivano travolti da altro autoveicolo che, percorrendo l’opposto senso di marcia, sbandava andando ad urtarli frontalmente. Purtroppo le gravissime lesioni riportate a seguito dell’incidente risultarono fatali per entrambi i militari. Tutti i carabinieri del comando provinciale di Rieti ricordano commossi i due colleghi e si stringono in un virtuale abbraccio alle vedove Adriana Pezzotti e Lucilla Tersigni e ai figli dei due militari.

