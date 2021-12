Rieti, Natale: illuminazione fai da te a Porta Corca. Negozi e residenti si autotassano

12 dicembre 2021 a

Fare rete per promuovere e sostenere lo storico quartiere di Porta Conca. Nasce da qui, partendo dalle luminarie natalizie, l’idea di unire le forze per dare visibilità a quest’area della città, centralissima ma non altrettanto visibile nonostante le decine di attività disseminate lungo le sue strade. E’ così che 25 tra esercizi commerciali, aziende, locali serali, attività turistiche, studi professionali e sindacali, con la collaborazione dei residenti, hanno detto sì al progetto di illuminare le vie e le piazze di Porta Conca così come l’antico portone che interrompe la suggestiva cinta muraria.

Cascate di luci dentro e fuori l’ingresso scendono dalle mura e decorazioni luminose accendono gli incroci di via Garibaldi e delle strade di questa parte della città chiusa tra le mura e il centro storico. “Abbiamo voluto gettare le basi del progetto di centro commerciale naturale all’interno del quale decine di attività ritengono che dividere i compiti e unire le forze serva a riqualificare le componenti storiche, commerciali e culturali di Porta Conca” dicono.

L’idea di illuminare il quartiere senza chiedere il sostegno di Comune o Confcommercio ma contando unicamente sulle proprie forze è stata sposata con entusiasmo dalla maggior parte delle attività che contano, come detto, di avviare una collaborazione che duri nel tempo. Le luminarie, già allestite e funzionanti, partono da Porta Conca per estendersi lungo via Garibaldi, via Tancredi, piazza Mazzini, via Nuova, via della Ripresa fino all’area prospiciente, negli spazi di viale Morroni. Il progetto, come detto, è stato completamente finanziato dalle imprese e dai residenti che presto intendono dare vita all’iniziativa del centro commerciale naturale di Porta Conca.

