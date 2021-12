Rieti, caro pedaggi sull'A24. I sindaci reatini lunedì al ministero

Francesca Sammarco 11 dicembre 2021 a

a

a

Pedaggi A24/A25: i sindaci di Lazio e Abruzzo impegnati dal 2018 nella battaglia contro il caro pedaggi e la sicurezza di queste due importanti dorsali appenniniche, hanno ricevuto la telefonata di Giancarlo Caselli, vice capo di Gabinetto del Ministro dei Trasporti Enrico Giovannini, in cui conferma l’incontro al Ministero il 13 dicembre alle ore 12 con una delegazione di sindaci. L’incontro era stato promesso il 24 ottobre dallo stesso Ministro, per comunicare le soluzioni trovate e da adottare per evitare il rincaro delle tariffe e conoscere lo stato dell’arte dell’iter di approvazione del piano economico finanziario di Strada dei Parchi, fermo al 2013.

Aumento pedaggi autostradali, i sindaci reatini al Ministero

Il Piano non prevede risorse per interventi straordinari e il Ministro si era impegnato a trovare risorse per ‘sterilizzare’ gli aumenti del 36%, che scatteranno dal 1 gennaio, con fondi governativi. In attesa della convocazione promessa, i sindaci avevano scritto direttamente anche a deputati e senatori, chiedendo un incontro con il Governo il 14 dicembre “per esporre dettagliatamente l’intera vicenda e sollecitare, tutti insieme, l’adozione di un provvedimento da parte del Governo Centrale, che sia in grado di evitare il rincaro dei pedaggi. Un simile “salasso” sarebbe insostenibile per i cittadini ed incompatibile con il fragile tessuto sociale e produttivo che caratterizza le zone più interne e periferiche di questa parte dell’Italia centrale, già duramente colpita dai tragici eventi sismici”.

Hanno dato finora adesione l’Onorevole Stefania Pezzopane (firmataria anche di un question time), che si sta attivando per organizzare l’incontro, l’Onorevole Carmela Grippa (attraverso la portavoce Valentina Corneli), mentre l’Onorevole Gianluca Vacca ha comunicato l’impossibilità ad essere presente, ma è a disposizione per dare il suo contributo. “Siamo in attesa di conoscere l’orario e il luogo d’incontro del 14 dicembre e manteniamo sempre alta la guardia, augurandoci che l’incontro del 13 dicembre con il Ministro sia positivo e che siano state trovate soluzioni alternative”. Sul tavolo: impedire l’aumento, ridurre i pedaggi nei tratti urbani di Roma e L’Aquila, sicurezza.

Caro pedaggi sull'A24, manifestazione a rischio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.