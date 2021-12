Rieti, Asm a una svolta. La municipalizzata tornerà tutta pubblica

Alessandro Toniolli 11 dicembre 2021 a

a

a

Ripubblicizzazione Asm, dopo l’incontro con l’amministrazione comunale il sindacato trova una posizione unitaria “riteniamo che l’impegno politico assunto oggi dal sindaco di Rieti e dalla sua giunta vadano nella direzione che abbiamo indicato da tempo come sindacato, ma manteniamo vivo un atteggiamento di cautela”.

Bilancio, il debito del Comune pesa 570 euro su ogni cittadino

Il fatto che Cgil, Cisl, Uil e Ugl abbiano deciso di diramare un comunicato congiunto è già di per se una notizia, dopo le spaccature sulla questione delle scorse settimane in cui, Cgil, Cisl e Ugl sembravano avere una posizione più attendista, in attesa dell’evolversi della situazione, mentre la Uil esprimeva maggiori perplessità, tanto da organizzare un sit in sotto la sede comunale. Dal comunicato si apprende che “l’amministrazione comunale ha illustrato il percorso amministrativo che porterà il consiglio comunale a deliberare sul processo di ri-pubblicizzazione dell’Asm attraverso l’acquisizione del 40% delle quote del socio privato” e che sono stati indicati anche “i tempi entro i quali l’intera operazione dovrebbe realizzarsi”, che però non vengono esplicitati. La sensazione è quella di una moderata soddisfazione “riteniamo che l’impegno politico assunto oggi dal sindaco di Rieti e dalla sua giunta vadano nella direzione che abbiamo indicato da tempo”, pur restando grande la cautela e l’attenzione “in quanto sta per scadere il tempo massimo per la composizione del quadro completo”. Vengono anche anticipate le prossime tappe “ il tavolo di confronto si riunirà il giorno successivo a quello del consiglio comunale che esaminerà una delibera conclusiva della vicenda e comunque in ogni momento in cui si renda necessario avere o dare dettagli sull’iter di ripubblicizzazione”.

Sindacati divisi sul futuro di Asm

I segretari Coltella, Bianchetti, Palmerini e Santarelli, hanno chiesto di “programmare un confronto futuro sul piano industriale della rinnovata Asm, che veda al centro gli investimenti, nel Tpl e nell’igiene urbana tesi al miglioramento ed efficientamento dei servizi da offrire agli utenti anche attraverso concorsi pubblici che restituiscano all’azienda buon lavoro, eliminando un precariato assurdo che affligge l’azienda da troppo tempo”. Sulla vicenda è alta anche l’attenzione del Partito democratico che chiede un consiglio comunale straordinario, Alessandro Mezzetti ricorda che “c’è un'interrogazione specifica sul futuro di Asm a cui nessuno dà una risposta. Non è solo questione di rispetto istituzionale, ma di regole a cui in Comune non sono abituati”. Le principali perplessità sono espresse chiaramente dal capogruppo “questa amministrazione prevede che i servizi vengano messi a gara o si procederà all'avvio di una nuova ripubblicizzazione con i servizi in house? Quali sono gli intendimenti dell’’amministrazione rispetto al futuro di Asm?”.

Green pass, controlli sugli autobus dei pendolari

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.