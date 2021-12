Rieti, sicurezza e sindacati. confermato il direttivo della Fns Cisl provinciale

11 dicembre 2021 a

a

a

Si è svolto a Roma il congresso provinciale della Fns Cisl. Al congresso hanno partecipato la segreteria nazionale con il segretario generale Massimo Vespia, la segreteria regionale Lazio presente il segretario generale, Massimo Costantino, presente anche il segretario generale dell'Ust Cisl Roma e Rieti, Carlo Costantini ed altre autorità ed ospiti. Il consiglio direttivo ha riconfermato, dopo un anno dalla loro elezione, Riccardo Ciofi Segretario generale Fns Cisl Roma e Rieti, Ugo Di Francesco, segretario generale aggiunto, Massimo Rinaldi, segretario territoriale.

Operaio disabile licenziato da Gea. Si era incatenato sul balcone del Comune

Entrano a far parte della squadra i nuovi coordinatori territoriali: Pasquale Ruggiero (polizia Penitenziaria; Matteo Roberti (Vigile del Fuoco). L’assemblea della Fns Cisl il sindacato dei vigili del fuoco e della polizia penitenziaria, ha proceduto a rinnovare anche il direttivo con l’ingresso di tanti giovani che credono nel sindacato e nella Cisl in particolare, dove certamente troveranno lo spazio per vivere un’esperienza nuova fatta di relazioni che pongono al centro il lavoratore con le sue aspettative e i suoi bisogni.

Sindacati divisi sul futuro di Asm

Molti gli spunti di riflessione portati dal segretario generale della Fns Cisl Roma e Rieti, Riccardo Ciofi e sul ruolo del sindacato come strumento di partecipazione con la presenza costante e attiva tra i lavoratori, come fattore essenziale di coesione sociale. Il sindacato è uno strumento prezioso per andare ad incidere sul rinnovo del contratto, che dovrà includere più riconoscimenti professionali e dare più valore all'impegno del personale che rappresentiamo . Anche la formazione dei nostri rappresentanti sindacali, sarà una nostra priorità.

In Comune arrivati i primi 15 neoassunti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.