Rieti, fine anno in piazza. Il Comune prepara la festa di San Silvestro

A meno di nuove e più stringenti misure da parte del Governo, che speriamo tutti non ci siano, l’amministrazione comunale annuncia che il concerto di Capodanno si farà, come da tradizione, al teatro Flavio Vespasiano dove il pubblico inizierà il nuovo anno ascoltando musica classica. E festa sarà anche la sera prima, per la notte di San Silvestro, a base di musica in piazza, quale, piazza Mazzini o del Comune, ancora non si sa (“Siamo in fase di affidamento – dice il vice sindaco e assessore alle Attività produttive, Daniele Sinibaldi – e le aziende devono farci i preventivi”).

Il programma degli eventi per questo Natale e fino all’Epifania sarà reso noto nei dettagli entro fine settimana, ma molte delle iniziative in programma – di cui il Corriere di Rieti ha già dato notizia nei giorni scorsi – sono partite (come i temporary shop in via Roma) o partiranno a breve. Messo a punto insieme alla Curia e alla Camera di commercio, il programma è stato già ufficializzato per la parte relativa agli appuntamenti culturali con cui arricchire le festività natalizie attraverso “La valle del primo presepe”, percorso culturale, ambientale e religioso che unisce Greccio a Rieti sulle orme di San Francesco, inaugurato il 27 novembre scorso dal concerto di Ron al Flavio Vespasiano e proseguito con una serie di altri eventi i prossimi dei quali si terranno oggi: alle 17, all’auditorium di Santa Scolastica, Eraldo Affinati presenta il libro “Il Vangelo dei Vangeli” e sempre oggi e domani, dalle 10 alle 12,30 e dalle 14 alle 19,30, nella chiesa di San Domenico si tiene “Costruiamo un presepe con i mattoncini”, gara creativa e laboratori a cura di Sleghiamo la fantasia; nel programma, che terminerà il 13 febbraio, anche diverse esposizioni.

Nel frattempo si è aperto “Il bosco in città”, iniziativa cui ha lavorato l’ente camerale in collaborazione con il Comune, un percorso didattico illuminato – pensato per le scuole e per abbellire la città – che si conclude nei giardini pensili del vescovado. Ogni venerdì e sabato, inoltre, artisti di strada e burattini animeranno le vie del centro regalando sorrisi ai passanti, grandi e piccoli.



