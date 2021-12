Rieti, scuola. No ai nuovi Its per Rieti e Fara Sabina. Refrigeri: “Al lavoro per recuperarli”

Paolo Giomi 09 dicembre 2021 a

Sulla bocciatura dei due progetti di realizzazione degli Istituti Tecnici Superiori da parte della Regione Lazio – di cui il Corriere di Rieti ha dato conto ieri – interviene il consigliere regionale della Pisana Fabio Refrigeri, che dei due progetti è uno dei principali sostenitori, e che analizza l’accaduto nel dettaglio. “La mancata approvazione dei due Its che dovranno essere istituiti nella provincia di Rieti non dipende assolutamente da una volontà politica della Regione Lazio – spiega l’ex sindaco di Poggio Mirteto - che anzi sta mettendo in campo tutti gli strumenti necessari per recuperare una situazione che esula da proprie responsabilità.I criteri di selezione dettati dall’avviso sulla base della normativa vigente, hanno determinato infatti l’approvazione di solo 5 fondazioni Its sul totale delle 13 domande presentate nei 6 ambiti individuati dalla Regione - spiega ancora Refrigeri - comprendo l’attenzione sulla questione, ma non è assolutamente necessario creare inutili allarmismi perché gli Its, compresi quelli già approvati, nella regione partiranno tutti insieme”.

Infatti per Refrigeri “gli uffici regionali sono infatti già al lavoro per costruire un nuovo percorso che permetterà di pubblicare già la prossima settimana l’avviso per permettere di coprire i 3 ambiti che sono rimasti scoperti, tra cui quello per la mobilità sostenibile-logistica e quella per il sistema agroalimentare che interessano Rieti, in modo da creare un sistema di formazione di reale eccellenza in grado di fornire quell’alta specializzazione tecnologica capace di creare concretamente positive ricadute sul territorio con benefici per i nostri giovani anche in termini occupazionali e per il sistema economico e sociale dell’intera regione Lazio. Credo - conclude il consigliere regionale, Fabio Refrigeri - che in questa fase la serietà nella valutazione dei progetti che andranno a incidere sul futuro sviluppo del territorio sia un valore da salvaguardare e non da biasimare”.

Intanto sui territori che avrebbero dovuto vedere in presa diretta la nascita degli istituti tecnici non mancano le polemiche sulla bocciatura dei progetti delle fondazioni. In particolare a Fara in Sabina, dove l’istituto sulla logistica era dato ormai per praticamente certo da una parte della compagine politica locale, in primis il gruppo “Fara Merita” e l’ex candidato sindaco Vincenzo Mazzeo, che sulla vicenda avevano speso fiumi di parole, nelle piazze reali e sui social. Parole che, per il momento, in attesa del nuovo avviso annunciato da Refrigeri, resteranno tali.

