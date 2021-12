Covid Rieti, Cicchetti: "Da lunedì mascherine obbligatorie all'aperto in città"

08 dicembre 2021 a

a

a

Anche a Rieti sarà obbligatorio indossare le nascherine all’aperto. Il sindaco Antonio Cicchetti, ha infatti firmato ieri pomeriggio un'ordinanza che dispone l'obbligo di indossare nei luoghi all'aperto i dispositivi di protezione delle vie respiratorie. In particolare si legge nell’ordinanza “dalle ore 00.01 di lunedì 13 e fino alle ore 24 di venerdi 31 dicembre, nella fascia oraria compresa tra le 16 e le 24 nei giorni feriali e dalle 8 alle 2 del giorno successivo nei giorni festivi e prefestivi su tutto il territorio del comune di Rieti, sarà obbligatorio indossare nei luoghi all'aperto i dispositivi di protezione delle vie respiratorie”. Restano esentati dall'obbligo di indossare le mascherine “i bambini di età inferiore ai 6 anni; le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo e i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva”. Una decisione arrivata anche per tutelarsi da possibili assembramenti che si andranno a verificare nei prossimi giorni nelle vie dello shopping in vista delle festività di fine anno.

Controlli rafforzati per la fiera Santa Barbara

Intanto i contagi fanno registrare un sensibile calo grazie ai 48 guariti a fronte dei nuovi 21 casi (su 679 tamponi eseguiti) comunicati dalla Asl nella giornata di ieri. Il totale dei positivi in provincia scendi così sotto quota 500 e si attesta a 480. Nel si deve registrare il decesso di una donna di 88 anni ricoverata all’ospedale De Lellis. Procede spedita la campagna vaccinale antiCovid-19 sul territorio. La Asl di Rieti ha comunicato il raggiungimento delle 215 mila somministrazioni, con 96 mila cittadini che hanno completato il ciclo vaccinale primario. Superate le 20 mila terze dosi (20.227). Nell’ultima settimana, grazie anche agli eventi itineranti organizzati su tutto il territorio della provincia, le terze dosi somministrate sono state 6.541 e per ben due volte, in una sola giornata, sono state somministrate 1.189 terze dosi. Sono attivi tre centri vaccinali: l’ex Bosi (Rieti-Cittaducale), Caserma Verdirosi (Rieti), della Sabina Amazon (Passo Corese). Presso i centri vaccinali si accede esclusivamente con prenotazione, per evitare assembramenti.

Il sindaco Cuneo firma ordinanza per mascherine all'aperto nei luoghi di aggregazione per eventi natalizi

Nuove tappe dell’evento itinerante dedicato alla prevenzione oncologica “La Salute Non Si Rimanda”. Si parte oggi da Rieti, poi sarà la volta di Passo Corese il 13 dicembre, Magliano Sabina il 14 dicembre e Poggio Mirteto il 15 dicembre. Screening gratuiti e senza prenotazione dalle 9 alle 18. Gli eventi saranno supportati dai volontari Alcli e Lilt.

Green pass, controlli sugli autobus dei pendolari

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.