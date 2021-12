Rieti, uomo resta undici giorni in carcere per vizio di notifica

Paolo Giomi 07 dicembre 2021 a

Undici giorni di detenzione carceraria a Regina Coeli per una decisione del tribunale civile del 2014 trasformatasi in sentenza penale nel 2017, procedimento di cui era completamente ignaro. E’ l’incredibile vicenda accaduta nei giorni scorsi ad un giovane uomo residente in un Comune della Sabina, vicenda finita con un trasferimento a dir poco improvviso nelle celle del carcere romano, e sbrogliata solo grazie all’intervento dell’avvocato farense Matteo Angelini, iscritto al foro di Rieti, e nominato dall’uomo non appena trasferito in prigione, con l’accusa, incredibile ma vero, di non aver adempiuto ai suoi obblighi di assistenza familiare a seguito di una separazione finita in mano agli avvocati.

Per comprendere meglio gli sviluppi della vicenda occorre fare un passo indietro fino al 2014, anno in cui il tribunale civile di Rieti stabilisce un assegno di mantenimento standard di cui l’uomo è obbligato a farsi carico a seguito della separazione dalla ex convivente. La sentenza, stante la non regolarità nell’adempimento dell’obbligo da parte del sabino, passa dal civile al penale, nell’osservanza del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, di cui l’uomo si rende effettivamente colpevole. Fin qui tutto “nella norma” (si fa per dire), ma è da questo punto che un procedimento (purtroppo) quasi ordinario prende una piega a dir poco incredibile: l’uomo, a seguito di accertamenti a dir poco sommari, viene ritenuto irreperibile, nonostante continui a vivere (con tanto di contratto di locazione di un immobile a lui intestato) e lavorare sul territorio, e non riceve alcun provvedimento di una sentenza che, nel frattempo, passa in giudicato, diventando di fatto esecutiva. Ma al responsabile nel corso degli anni non viene notificata alcuna notizia, almeno fino a qualche giorno fa, quando l’uomo, divenuto improvvisamente reperibile, viene addirittura chiamato al cellulare dai carabinieri, che lo invitano a presentarsi in caserma. Una chiamata alla quale il giovane sabino, ignaro di tutto quello che è accaduto negli ultimi 7 anni, risponde per rispetto istituzionale. Da lì, però, l’uomo viene immediatamente trasferito a Regina Coeli in osservanza di una sentenza esecutiva di cui era totalmente all’oscuro.

Intervenuto a sua difesa, l’avvocato Angelini trasmette immediatamente alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Rieti un’istanza per la remissione in libertà del suo assistito, per quelli che poi, alla luce dei fatti, verranno ritenuti gravi vizi di notifica, ai quali si aggiunge il palese errore sull’irreperibilità del condannato, che irreperibile non è mai stato. Il risultato è l’immediata scarcerazione dell’uomo – che, per dare un’idea, viene rilasciato alle 22 di sera – e il suo ritorno a casa. Da dove, ora, assieme al suo legale, esaminerà il procedimento per scontare la sua pena, attraverso forme alternative alla detenzione.

