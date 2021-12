Rieti, nessuna traccia dell'escursionista disperso sul Monte Gorzano

07 dicembre 2021 a

Con il passare delle ore e dei giorni si affievoliscono le speranze di ritrovare in vita Antonello Spanu, l’escursionista di 57 anni originario di Ceccano, disperso dalla giornata di sabato. Nonostante le difficili condizioni metereologiche, sono riprese anche ieri le ricerche sul monte Gorzano nella catena dei Monti della Laga.

Nelle attività, seguite dalla Prefettura, sono impegnati i vigili del fuoco della Provincia di Rieti e di Viterbo, le unità cinofile dei vigili del fuoco di Rieti e della guardia di finanza, il Soccorso alpino della guardia di finanza (Sagf) di Antrodoco, L’Aquila e Roccaraso, l’Arma dei Carabinieri, il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (Cnsas) di Roma e la Croce Rossa Lazio, che ha messo a disposizione anche un pick-up e un’ambulanza, pronti ad intervenire immediatamente in caso di ritrovamento dell’escursionista disperso. Nella giornata di ieri, un elicottero della guardia di finanza decollato dalla base militare di Pratica di Mare, dotato del sistema di intercettazione telefonica Imsi-Catcher, ha operato nell’area delle ricerche. Ricerche rese particolarmente difficili a causa delle difficili condizioni meteorologiche, non è stato possibile sorvolare a lungo l'area della ricerca con i mezzi aerei e per questo motivo si è proseguito a perlustrare l'area via terra.

Il terreno su cui operano le squadre che procedono con ramponi e piccozza è estremamente impervio, caratterizzato da uno strato nevoso di circa un metro e da diversi dirupi. Con l’arrivo del buio le ricerche sono state interrotte e proseguiranno nella giornata odierna. A supporto delle operazioni anche la Croce rossa italiana e il Comune di Amatrice che nei giorni scorsi ha dovuto lanciare un appello ai cittadini nell’evitare di intralciare le attività dei soccorritori con iniziative estemporanee. Anche il sindaco di Ceccano, paese di origine dell’escursionista, è in contatto con la Prefettura e il Comune di Amatrice. Antonello Spanu, grande appassionato della montagna dopo aver lanciato una richiesta di aiuto per essere finito in un burrone con il suo telefonino non ha più dato segnali con il cellulare che squillava a vuoto e rendendo più complicate le ricerche anche per via delle intense nevicate che ci sono state nel fine settimana.

