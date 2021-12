Rieti, neve e boom di turisti. Viabilità nel caos al Terminillo

L. S. 06 dicembre 2021 a

Il maltempo era stato ampiamente annunciato dai bollettini meteo così come le precipitazioni nevose al di sopra dei 1.200 metri. Previsioni rispettate ma che evidentemente non sono bastate per tenere a casa gli appassionati della montagna che già dalle prime ore della mattina di domenica 5 dicembre hanno deciso di prendere d’assalto il Terminillo innevato.

Terminillo, sci e green pass. Il nodo dei controlli

I fiocchi sono caduti per tutta la giornata ed hanno reso ancora più cospicuo il manto bianco dopo le precipitazioni dei giorni scorsi. Alberghi pieni così come ristoranti, bar e tavole calde. Insomma per gli operatori affari d’oro in attesa delle feste di Natale che si annunciano ancora una volta con la neve. Tanti turisti, dunque, ma anche altrettanti disagi causati da chi ha deciso di avventurarsi fino a Pian de Valli sprovvisti di catene o gomme termiche per viaggiare in sicurezza obbligatorie dal 15 novembre scorso. Chi è riuscito a superare i disagi ha però dovuto fare i conti a Pian de Valli della viabilità e soprattutto della mancanza di parcheggi.

Parte il servizio Meteomont dei carabinieri

Così oltre alla neve che ha ricoperto le strade creando problemi alla viabilità prima dell’entrata in funzione dei mezzi spazzaneve disagi anche per trovare un parcheggio dove lasciare l’auto. E così quelle posteggiate male e in ogni spazio utile e improvvisato non hanno fatto altro che creare intralcio alla circolazione e persino ai pedoni intenti a spostarsi per le vie dell’abitato. Per cercare di stabilire l’ordine sono intervenuti carabinieri e polizia, che hanno sanzionato i trasgressori. A breve tornerà operativa anche la polizia locale per disciplinare parcheggi e viabilità. Strade imbiancate anche nel capoluogo.



