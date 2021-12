Rieti, edilizia. I costruttori lanciano l'allarme: a rischio 700 imprese. Ecco perché

Lu. Spa 06 dicembre 2021 a

Corsa contro il tempo per richiedere una compensazione sulle variazioni dei prezzi dei materiali da costruzione. Interessate circa 700 imprese edili reatine moltissime delle quali si sono ritrovate in grande difficoltà se non addirittura sull’orlo del fallimento a causa degli aumenti. In tutta la provincia sono oltre duecento gli interventi edilizi con il superbonus 110% (di cui 96 nel solo cratere del sisma) per un totale ben superiore ai 10 milioni. Gli appelli delle associazioni di categoria dei giorni scorsi qualche effetto lo hanno sortito visto che è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, il 23 novembre 2021, il Decreto 11 novembre 2021 del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, riguardante la rilevazione delle variazioni percentuali dei prezzi dei materiali da costruzione. Il Decreto rileva appunto l’aumento dei prezzi dei principali materiali da costruzione registrato nel primo semestre 2021 rispetto alla media dei prezzi del 2020.

Le variazioni del Mims sono state approvate dalla commissione consultiva centrale per il rilevamento del costo dei materiali da costruzione. Sulla base del decreto, gli operatori economici titolari di contratti pubblici devono presentare istanza di compensazione (che sarà comunque parziale) alle stazioni appaltanti, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione in Gu del decreto (quindi entro il 9 dicembre), per i maggiori costi sostenuti a seguito degli aumenti, indicando la quantità dei materiali impiegati. Le stazioni appaltanti provvederanno alle compensazioni utilizzando le somme derivanti da economie e dagli accantonamenti per imprevisti contenuti nel quadro economico di ciascun intervento e, in caso di insufficienza di queste risorse, potranno accedere all’apposito Fondo per l’adeguamento dei prezzi, che ha una dotazione di 100 milioni per il primo semestre 2021, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto.

“L’aumento costante e indiscriminato dei costi inerenti le materie prime in edilizia – spiega Maurizio Aluffi, segretario di Anapea Confartigianato Edilizia Rieti - sta mettendo in grande difficoltà le imprese del comparto. Voglio ricordare che un grande risultato lo abbiamo ottenuto con la firma del Decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili lo scorso 30 settembre, che contiene i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo a salvaguardia delle imprese di dimensioni minori. Una boccata d’ossigeno – conclude Aluffi – sicuramente non risolutiva, ma che segna un passo, seppur parziale, per la soluzione di un problema dalle dimensioni internazionali che sta investendo anche altri settori produttivi”.

Per Roberto Bocchi, presidente di Ance Rieti “c’è da monitorare ciò che succede in particolar modo nel nuovo prezzario regionale che sarà il punto di partenza anche per i progetti del Pnrr. Il rischio – continua Bocchi – è che le gare che saranno bandite non riceveranno offerte se il prezzo non è remunerativo. Quanto al superbonus si continua a fare fatica nel trovare imprese e questo, come più volte ribadito, vale anche per la ricostruzione post sisma perché il prezziario del cratere è inadeguato”.

