Rieti, ampliamento scuola Cirese. Comune approva progetto

Dal Comune di Rieti arriva una buona notizia per famiglie e alunni della scuola Cirese. La giunta ha infatti approvato nei giorni scorsi il progetto che riguarda l’istituto cittadino con la soddisfazione dell’assessore comunale ai Lavori pubblici Antonio Emili. Su proposta dell’assessore Emili, infatti, la giunta Cicchetti ha approvato nei giorni scorsi il progetto esecutivo dell’opera di completamento dei lavori di ampliamento della scuola dell’infanzia “Eugenio Cirese” di viale Fassini.

L’intervento prevede un investimento complessivo di 300.000 nella realizzazione di un edificio nell’area di pertinenza del complesso scolastico già esistente, al fine di estenderne la superficie di circa 400 metri quadri e di insediarvi tre nuove aule, il refettorio, i servizi igienici ed i locali utili allo smaltimento dei pasti. Insomma, un vero completamento del plesso cittadino riservato ai più piccoli. Proprio l’assessore comunale Emili spiega i prossimi passi.

“All’avvenuta approvazione del progetto da parte della giunta farà seguito l’appalto dei lavori ai quali affidiamo il compito di portare a compimento quanto prima un’altra opera attesa da tempo dalle famiglie – spiega l’assessore Antonio Emili -. Un ringraziamento particolare al dirigente ed al personale tecnico del Settore dei Lavori Pubblici del Comune di Rieti, nonché alla dirigente scolastica ed al personale docente dell’Istituto comprensivo “Angelo Maria Ricci” per lo sforzo compiuto nella direzione tesa a tradurre in realtà la volontà di rispondere al meglio alle esigenze del mondo della scuola che ispira da sempre l’operato dell’attuale amministrazione comunale”. Il percorso burocratico e amministrativo volge quindi al termini. Ora l’appalto dei lavori e poi i tempi tenici per realizzare l’ampliamento della struttura scolastica di viale Fassini.

