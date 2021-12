Sabina Universitas, bloccati i fondi del Ministero: "Bando non pubblicato, si rischia rinvio di un anno"

03 dicembre 2021 a

“25 milioni sono stati stanziati per il Lazio per migliorare l’offerta formativa universitaria ma sono bloccati a causa di un bando non pubblicato”. Queste le parole del presidente del Polo Sabina Universitas, Antonio D’Onofrio, che ha lanciato l’allarme nel corso di una conferenza stampa per chiarire le possibilità sul Reatino.

Nuova sede università, si allungano i tempi per l'apertura

Per D’Onofrio “a causa di un’inefficienza della pubblica amministrazione e del Ministero competente si rischia che non si ampli l’offerta formativa”.

Sabina universitas pronta a gestire la casa studente

