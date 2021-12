Rieti, in coda per il vaccino senza prenotazione: caos negli hub. La Asl: “Somministrazioni triplicate”

03 dicembre 2021 a

Effetto green pass anche a Rieti con i centri vaccinali della provincia letteralmente presi d’assalto. A tal punto che si sono avute code con forti disagi e tempi di attesa prolungati. Non sono mancate le proteste e i momenti di tensione con l’arrivo dei carabinieri a riportare la calma e a far rispettare il distanziamento sociale. Una situazione che ha costretto l’Asl ad intervenire: “Stiamo registrando presso i nostri centri vaccinali un super afflusso di cittadini per la somministrazione del vaccino in terza dose, con un nuovo aumento delle prime dosi - spiegano dalla direzione generale -. Dal 16 novembre ad oggi, siamo passati da una media di 200 terze dosi a 600 terze dosi, con un picco che lo scorso 29 novembre ha raggiunto 1.061 terze dosi somministrate in un solo giorno”.

Per i vertici aziendali “vedere tanti cittadini consapevoli dell’importanza di sottoporsi alla vaccinazione antiCovid-19 dimostra grande senso di responsabilità e rispetto verso gli altri: si tratta di un segnale importante nella lotta contro il Covid-19, per la nostra Asl e per tutti gli operatori sanitari che da due anni stanno lavorando con tanto impegno e senza soluzione di continuità per contrastare la diffusione della SARS CoV-2 sul territorio della provincia”.

L’Asl per rispondere al super afflusso e ad un “risveglio tardivo”, per alcuni alla vaccinazione, ha messo in campo mezzi e personale sanitario e amministrativo, che potenzierà ulteriormente nei prossimi giorni. Da ieri pomeriggio è aperto il centro Caserma Verdirosi di Rieti, in pieno centro cittadino, tutti i giorni dalle ore 14 alle ore 20.

“I nostri medici, infermieri, operatori socio sanitari e amministrativi sono a disposizione di tutti i cittadini tutti i giorni; al centro vaccinale ex Bosi dalla mattina alle 8 alla sera alle 20 - spiegano dalla Asl -. Tutti i cittadini in questi mesi hanno imparato a conoscerli”. Da alcuni giorni ripetiamo alla cittadinanza che presso i centri vaccinali non è possibile accedere alla vaccinazione senza prenotazione per evitare assembramenti. Ciò nonostante, ogni giorno affluisce presso il centro ex Bosi un 20% di cittadini senza prenotazione che contraggono gli ingressi e allungano i tempi creando assembramenti in prossimità dell’ingresso.

“Ci scusiamo per i disagi arrecati - fa sapere la direzione aziendale - e siamo già al lavoro per ridurre i tempi di attesa, ma non possiamo non ricordare che in questo particolare momento ognuno è chiamato a fare la propria parte: con senso civico i cittadini devono rispettare le disposizioni emanate ed evitare di recarsi presso i centri senza prenotazione. Chi invece è prenotato deve attendere il proprio turno, distanziato, sotto le coperture presenti nell’area antistante il centro vaccinale. All’interno ci sono professionisti che stanno lavorando per il bene di tutta la collettività”. Intanto si registra nelle ultime 24 ore 53 nuovi soggetti positivi al test Covid-19 (di cui 8 a Rieti, 12 ad Amatrice, 7 a Montopoli e 10 a Fara) su 590 tamponi eseguiti. Si registrano 27 nuovi guariti con il totale dei positivi che sale a 501.

