Rieti, Terminillo punta sul web. Online il nuovo sito per la promozione della montagna

Un ulteriore passo, dopo la “riscoperta” da parte di turisti e reatini dello scorso anno, per il rilancio del Terminillo. Ieri mattina, mercoledì 1 dicembre, alla Camera di Commercio Rieti-Viterbo è stato presentato il brand VisitTerminillo realizzato da Comune e Cat Confcommercio. Presenti il vicesindaco di Rieti e Daniele Sinibaldi, il presidente di Cat Confcommercio Riccardo Guerci, il Vicepresidente vicario della Camera di Commercio, Leonardo Tosti e il presidente della Provincia Mariano Calisse.

Il brand Visit Terminillo nasce per fornire informazioni su attività e luoghi per soggiornare o trascorrere una vacanza sia in estate che in inverno. Nel portale i turisti potranno trovare informazioni su come vivere tutte le opportunità che offre la montagna e l'intero territorio. “Siamo in una stagione di svolta e dobbiamo continuare a lavorare tutti insieme per ottenere grandi risultati. In attesa della neve abbiamo rinnovato il contratto per la gestione degli impianti fino al 30 aprile al gestore attuale. Poi partirà il nuovo bando” ha detto Sinibaldi.

“Con il lancio del brand VisitRieti prima e oggi con VisitTerminillo – ha aggiunto - abbiamo messo in campo una strategia condivisa che sta determinando un cambio di passo nella promozione e nel turismo. E’ un progetto di lungo respiro, curato in maniera professionale e non sporadica e frammentata come troppo spesso accadeva in passato. Viviamo una stagione che può essere il giro di boa per il Terminillo, con la possibilità di rilancio rispetto alla quale auspichiamo possa maturare anche l’interesse di gruppi di investitori solidi, affidabili e competenti”. “E’ una bella giornata – per il presidente di Federalberghi Michele Casadei – ripartiamo con ottimismo per la riqualificazione turistica del Terminillo, nuove tendenze e possibilità di rilancio grazie all'interconnettività e credo sia il modo migliore per ripartire. C'è ancora da lavorare ma credo sia questo il viatico per ristrutturare il rilancio della nostra montagna. Abbiamo già prenotazioni per Natale e Capodanno e questo è un grande lavoro di squadra”.

Soddisfatto il presidente di Cat Confcommercio, Riccardo Guerci: “Da tempo avevamo deciso di puntare sul settore turistico, prima con VisitRieti e ora con VisitTerminillo trovando nell’amministrazione comunale un interlocutore attento e interessato”. “Questo percorso sta portando ottimi risultati per il nostro territorio – ha detto Leonardo Tosti – e VisitTerminillo sarà uno strumento fondamentale. Siamo riusciti ad inserire, all’interno delle azioni programmatiche 2022 di Unioncamere Lazio, un budget per l’economia della montagna che potremo sfruttare sul territorio”. Il presidente della Provincia Mariano Calisse ha parlato di “una nuova stagione per adeguare la promozione del Terminillo alla realtà del tempo che viviamo. Ora continuiamo a combattere la battaglia del Tsm2 e la Regione deve dirci dove possono essere spesi questi 20 milioni”.

