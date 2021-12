Rieti Covid, il bollettino del 1 dicembre: 37 nuovi casi e 40 guariti

01 dicembre 2021 a

Sono 37 i nuovi casi di positività al Covid-19 che sono stati registrati nelle ultime 24 ore in provincia di Rieti. E' quanto emerge dal bollettino sull'emergenza coronavirus della Asl di mercoledì 1 dicembre. All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 37 nuovi soggetti positivi al test Covid-19 a Rieti (10), Antrodoco (10), Belmonte Sabino (1), Borgo Velino (1), Castel Sant'Angelo (1), Cittaducale (2), Fara in Sabina (2), Forano (2), Magliano Sabina (2), Montopoli in Sabina (1), Orvinio (1), Poggio Mirteto (1) e Poggio Moiano (3). Si registrano 40 nuovi guariti: (8) Rieti – (3) Cantalice – (5) Cittaducale – (10) Fara in Sabina – (2) Greccio – (2) Leonessa – (3) Montopoli in Sabina – (1) Petrella Salto – (1) Poggio Catino – (4) Poggio Mirteto – (1) Poggio Moiano. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati ben 800 tamponi il totale dei test dall'inizio della pandemia dunque arriva a 149.842. Totale positivi: 475.

Proseguono gli Open Day itineranti della Asl di Rieti dedicati alla vaccinazione antiCovid-19, in terza dose e dell’antinfluenzale, anche in co-somministrazione con il vaccino antiCovid-19. Nuove tappe del Tour della Asl di Rieti dedicato alla vaccinazione antiCovid-19, in terza dose e all’antinfluenzale, anche in co-somministrazione con il vaccino antiCovid-19.

Gli Open Day, che consentono ai cittadini di vaccinarsi comodamente presso il proprio comune di residenza, prevedono la somministrazione del vaccino antiCovid-19 Moderna, ciclo primario e terze dosi (quest’ultime aperte agli over 18 anni che abbiamo completato il ciclo primario da 150 giorni) e in co-somministrazione l’antinfluenzale a tutti gli aventi diritto, come indicato dal programma vaccinale antinfluenzale regionale, area antistante palazzo dello sport, dalle 9 alle 16, Lunedì 6 dicembre 2021 la Asl di Rieti sarà a Borgo Quinzio, piazza S. Atanasio, area antistante Chiesa, dalle ore 9:00 alle ore 16:00. La somministrazione del vaccino in Open Day non prevede prenotazione; i cittadini dovranno essere muniti di tessera sanitaria.

