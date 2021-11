Rieti, allarme Covid ad Antrodoco: il sindaco chiude le scuole per una settimana

29 novembre 2021 a

Scuole chiuse per l'emergenza Covid nel comune di Antrodoco. “Al fine di chiarire la situazione dei contagi, sentite le Asl e in accordo con la dirigenza scolastica comunico che domattina (oggi 29 novembre,nd) predisporrò ordinanza di chiusura dei plessi sul territorio di Antrodoco“. Lo ha annunciato il sindaco, Alberto Guerrieri.

Vertice in prefettura per valutare obbligo mascherine all'aperto

“Al fine di consentire uno screening approfondito sia sulla popolazione scolastica sia sul personale - ha spiegato il primo cittadino - la chiusura verrà estesa a tutta la settimana. Nell’ordinanza chiederò alla scuola di predisporre mezzi alternativi di didattica a distanza". Per lo stesso motivo, in via precauzionale, sospeso il concerto dell’Acma. "Rinnovo a tutti - ha aggiunto il sindaco - l’invito al rispetto delle regole di distanziamento ed ad attendere con relativa serenità gli esiti dello screening”. Nel bollettino di ieri ad Antrodoco figuravano sei casi accertati da Asl.

