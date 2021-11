Rieti, vaccino Covid. Open day a Contigliano e Amatrice per la terza dose. Ecco le date

25 novembre 2021 a

Diecimila dosi già somministrate, duemila le prenotazione ricevute. La campagna vaccinale della Asl per quanto riguarda la terza dose di vaccino corre spedita. L’azienda sanitaria locale nel frattempo ha annunciato l’organizzazione di due nuovi open day, con prenotazione diretta sul posto, dedicati alla somministrazione delle terze dosi e dell’antinfluenzale anche in co-somministrazione con il vaccino antiCovid-19. Durante le iniziative, personale sanitario della Asl somministrerà il vaccino antiCovid-19, terze dosi (aperte agli over 40 anni che hanno completato il ciclo vaccinale primario da 150 giorni e alle persone con fragilità di tutte le età) e il vaccino antinfluenzale, anche in co-somministrazione, a tutti i cittadini aventi diritto come indicato dal programma vaccinale antinfluenzale regionale.

Domenica personale sanitario Asl Rieti sarà presente a Contigliano, piazzale degli Eroi, dalle ore 9 alle ore 14. Lunedì le attività vaccinali itineranti antiCovid-19 e antinfluenzale della Asl di Rieti si sposteranno ad Amatrice, presso il Pass, in prossimità dell’area Don Minozzi, dalle ore 9 alle ore 16. La somministrazione del vaccino non prevede prenotazioni online. Basterà recarsi sul posto nell’orario indicato, attendere il proprio turno e vaccinarsi. I cittadini interessati dovranno essere muniti di tessera sanitaria. Dopo il successo ottenuto a Greccio domenica scorsa con oltre 150 somministrazioni eseguite in poco meno di quattro ore, la Asl di Rieti ha deciso di replicare l’evento di prevenzione domenica a Contigliano e lunedì ad Amatrice. I nuovi eventi itineranti permettono ai cittadini, in particolare alle fasce più fragili della popolazione, di poter eseguire il vaccino antiCovid-19 e l’antinfluenzale senza prenotazione, comodamente presso il proprio comune di residenza, a due passi dalla propria abitazione. Si tratta di un progetto di vaccinazione diffusa che l’azienda porta avanti con successo ormai da tempo grazie all’importante sinergia con i Comuni del territorio della provincia di Rieti. Un progetto che in questa particolare fase supporterà le attività in corso presso gli hub vaccinali ex Bosi e della Sabina Amazon di Passo Corese e l’ospedale provinciale e che permetterà all’azienda di imprimere una ulteriore accelerazione nella campagna vaccinale antiCovid-19 e nella somministrazione delle terze dosi.

Bollettino Sanitario I contagi non si arrestano, ma almeno ieri i guariti sono di più. Questo dice l’ultimo bollettino sanitario licenziato dalla Asl di Rieti. All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore, infatti, sono stati registrati 29 nuovi soggetti positivi al test Covid-19. Sono stati registrati anche 37 nuovi guariti. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 715 tamponi con il numero totale che sale a 146.578. I contagi complessivamente in provincia scendono a 458.

