Rieti, Salaria. Finanziamenti per il tratto fino a Sigillo. Soldi anche per la Picente

Via libera, nel pieno rispetto dei tempi previsti, ai primi quattro progetti del Pnrr per le aree colpite dai terremoti del 2009 e 2016, per un importo complessivo di 478 milioni di euro. Progetti che toccano anche la provincia di Rieti per quanto riguarda la viabilità in zona Amatrice e la riqualificazione delle stazioni ferroviarie di Antrodoco e Rieti.

Il primo dei quattro progetti riguarda la rigenerazione urbana di borghi, paesi e città danneggiati dai terremoti, con uno stanziamento iniziale di 200 milioni di euro per i due crateri. Il secondo progetto approvato ieri riguarda le infrastrutture stradali di rilievo nazionale che interessano le due aree, ed è dotato di risorse per 175 milioni di euro, con le quali viene finanziata la progettazione e parte dei lavori, affidando al Contratto di programma tra Ministero Infrastrutture ed Anas il finanziamento del fabbisogno residuo. Gli interventi riguardano anche le strade statali Salaria (Rieti-Sigillo) e la Picente (AmatriceL’Aquila). L’altro progetto avviato riguarda la riqualificazione delle stazioni ferroviarie di alcuni centri del cratere, con un finanziamento di 33,5 milioni di euro.

Si tratta, in particolare, delle stazioni di Macerata, Ascoli Piceno, Fabriano, Tolentino, Tolentino Campus, Spoleto, Baiano, Teramo, L’Aquila, Antrodoco e Rieti. Il Pnrr per le aree del sisma, finanziato dal Fondo complementare nazionale, è dotato di 1 miliardo e 780 milioni. L’intesa, dopo il riparto dei fondi Pnrr tra le due aree, è stata raggiunta ieri dalla cabina di coordinamento presieduta dal Commissario alla ricostruzione post sisma 2016, Giovanni Legnini, e composta dal Capo del Dipartimento Casa Italia, Elisa Grande, il Capo della Struttura di Missione Aquila 2009, Carlo Presenti, i presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria e i sindaci dei territori interessati.

