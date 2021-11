Rieti dice no alla violenza sulle donne

24 novembre 2021 a

a

a

Rieti si veste di rosso in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne per la campagna “Rosso come Amore” in programma domani. Il Comune di Rieti ha invitato tutti gli esercenti di attività commerciali a realizzare per l’occasione vetrine in cui domini il colore rosso al fine di esprimere la vicinanza della comunità e nel contempo sensibilizzare, contrastando la violenza attraverso un corale messaggio di amore. Sempre domani presso l’aula Magna della Asl si terrà il convegno dal titolo “Violenza e abusi contro le donne: strategie e interventi per contrastare il fenomeno nella provincia di Rieti”.

Se ne parla con Istituzioni, magistrati, vertici delle forze dell’ordine e di polizia, specialisti e operatori sanitari. Il Convegno prevede, alle ore 9, i saluti istituzionali del prefetto Gennaro Capo, del direttore generale della Asl di Rieti Marinella D’Innocenzo, del vescovo Domenico Pompili e del sindaco di Rieti Antonio Cicchetti. Previsti interventi del magistrato Maria Monteleone, del procuratore capo presso il tribunale di Rieti Lina Cusano , del capitano dei carabinieri Gianluca Giglio, del dirigente della squadra mobile della Questura Antonella Maiali, dell’assessore ai Servizi Socio-sanitari del Comune Giovanna Palomba. Sono inoltre previsti gli interventi di specialisti della Asl di Rieti Massimiliano Bustini, Monica Sacco, Emanuela Maira, Martina Colapicchioni, Maria Carla Matteucci, Vincenzo Spina e Elisabetta Renzi. Chiuderanno il convegn Anna Vigilante del Centro Anti Violenza Il Nido di Ana e Giulia Mastalli.

Eventi e dibattiti sono stati organizzati dai sindacali.

Anche la Casa delle Donne di Amatrice e Frazioni ha deciso di avviare una campagna di sensibilizzazione contro la violenza di genere sulle Donne. “Quest’anno abbiamo deciso di chiamare il progetto “Un fiore per dire no alla violenza” -spiega Sonia Mascioli, presidente della Casa delle Donne di Amatrice e Frazioni -. Un fiore rosso come il colore dell’amore di cui spesso cade vittima”. I fiori in ceramica, realizzati dalle donne del territorio e dalle socie della Casa, saranno oggetto di un'installazione artistica che sarà inaugurata domani all'esterno dell'Auditorium della Laga. Venerdì sarà inaugurata la panchina rossa e alle ore 17 spazio al convegno “Incontriamo le Donne scrittrici”. Gran finale sabato alle 21 con il Concerto Jazz 'Singing the Ladys’ con la voce di Cinzia Tedesco, protagonista del Jazz internazionale: un’artista poliedrica e vocalist che supera le barriere tra i generi musicali.

