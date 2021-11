Rieti Covid, il bollettino del 19 novembre: 35 nuovi casi e 30 guariti

19 novembre 2021 a

Altri 35 casi di positività al Covid in provincia di Rieti. E' quanto emerge dal bollettino sanitario sull'emergenza coronavirus di venerdì 19 novembre della Asl di Rieti. All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 35 nuovi soggetti positivi al test Covid-19: Rieti (15) – Belmonte in Sabina (2) – Cittaducale (1) – Contigliano (1) – Fara in Sabina (4) – Fiamignano (1) - Leonessa (2) – Magliano Sabina (2) – Poggio Moiano (1) – Poggio Nativo (1) – Rocca Sinibalda (2) – Vacone (3). Si registrano 30 nuovi guariti: (12) Rieti – (2) Borgo velino – (5) Casperia – (3) Fara in Sabina – (1) Magliano Sabina – (1) Montasola – (1) Montopoli in Sabina – (2) Poggio Mirteto – (2) Poggio Moiano - (1) Stimigliano. Numero tamponi eseguiti: 660. Totali tamponi eseguiti: 143.873. Totale positivi: 473.

Open Day Configni e Cottanello vaccinazione anti-Covid-19 con terze dosi e antinfluenzale: la Asl di Rieti comunica che sabato 20 novembre dalle ore 10:00 alle ore 15:30 si svolgerà un’iniziativa di sanità pubblica dedicata alla vaccinazione antiCovid-19 con somministrazione terze dosi e antinfluenzale per i cittadini residenti nei comuni di Configni e Cottanello. Tutti i cittadini che vorranno eseguire la vaccinazione antiCovid-19 con terze dosi e antinfluenzale dovranno recarsi, muniti di tessera sanitaria, presso l’Ambulatorio mobile della Asl di Rieti, comune Configni, strada provinciale 56, area antistante l’Ufficio postale e la Scuola dell’infanzia.

Open Day Greccio vaccinazione anti-Covid19 con terze dosi e antinfluenzale: L’azienda sanitaria locale di Rieti ricorda infine che domenica 21 novembre sarà presente a Greccio, sempre con Ambulatorio mobile, in via del vivaio, dalle ore 9:00 alle ore 14:00 per la somministrazione del vaccino anti-Covid19 con terze dosi e antinfluenzale. Necessaria tessera sanitaria.

