Rieti, spaccio. Blitz della Finanza a Passo Corese: sequestrati 80 grammi di hashish. Un arresto

18 novembre 2021 a

a

a

Operazione della guardia di finanza di Rieti a contrasto del traffico di sostanze stupefacenti. Nel weekend scorso si è conclusa un’intensa attività mirata ad individuare e colpire i canali di approvvigionamento di sostanze stupefacenti in Sabina e nel capoluogo. L’operazione ha portato, tra l’altro, all’arresto di un giovane reatino, alla denuncia di uno straniero, nonché alla segnalazione alle competenti Prefetture di tre soggetti, con il contestuale sequestro di circa 80 grammi di hashish.

Spaccio, il Comune pensa alle telecamere davanti alle scuole

L’attività di appostamento e pedinamento, nella giornata di venerdì scorso hanno consentito ai militari in stretta collaborazione con le unità cinofile antidroga del gruppo pronto impiego Roma, di procedere all’arresto di un giovane reatino che nei pressi di Passo Corese, alla vista dei militari, cercava di occultare mezzo panetto di hashish, destinato allo spaccio nella “piazza reatina”, prontamente recuperato dai finanzieri e sottoposto a sequestro. Nella serata di sabato, poi, veniva denunciato a piede libero un extracomunitario, che a seguito del controllo da parte dei militari, tentava di disfarsi di sedici stecche di hashish confezionate e pronte per essere spacciate. Nel corso dell’operazione sono stati fermati, altresì, tre soggetti trovati in possesso di modiche quantità di hashish, tutti segnalati alla Prefettura.

Lavorava al cimitero e spacciava. Condannato a 6 anni

L’operazione delle fiamme gialle reatine conferma la costante attenzione presente sotto molteplici aspetti, non solo nel perseguimento degli obiettivi istituzionali di contrasto all’evasione fiscale ed all’economia sommersa, ma anche nell’incessante impegno nel contrasto ai diffusi traffici di sostanze stupefacenti sul territorio della Provincia di Rieti, che nel 2021 ha consentito di sottoporre a sequestro più di mezzo chilo di hashish, 43 grammi di cocaina, 10 grammi di eroina, 37 grammi e 10 piante di marijuana, di segnalare al Prefetto 67 soggetti per l’illecito amministrativo, di denunciare 11 soggetti, di cui 5 tratti in arresto per spaccio, nonché di procedere al ritiro di 12 patenti e alla segnalazione al Questore di 3 cittadini extracomunitari ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno.

Spaccio, arrestati 4 nigeriani. Un etto e mezzo di eroina sotto sequestro

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.