Rieti, sindacati spaccati sull'Asm. Protesta solo la Uil. Cgil e Cisl aspettano il tavolo

Sulla vicenda Asm si spacca il fronte sindacale. La Uil in sit in sotto Palazzo di città protesta, negli striscioni la sintesi delle motivazioni “Asm Rieti: le farmacie le avete vendute, dei servizi di Trasporto Pubblico Locale e Igiene Ambientale che ne fate?” e ancora “ASM Rieti: solo promesse, quali le prossime mosse?” Cisl e Cgil aspettano invece il tavolo con l’amministrazione comunale previsto per il 26 novembre e vedono nel comportamento della Uil motivazioni più politiche che sindacali. Ma il sindacato guidato da Alberto Paolucci, motiva la protesta con la preoccupazione per “voci, ad oggi non smentite, di dirigenti dell’Amministrazione Comunale contrari alla ri-pubblicizzazione della municipalizzata e propensi ad avviare gare per l’affidamento a privati dei servizi rimasti in capo all’Asm. Ipotesi quest’ultima non solo disastrosa per il futuro dei lavoratori, ma anche per il territorio reatino che rischierebbe di diventare la discarica di Roma con i servizi di igiene urbana e relativa impiantistica in mano privata”.

Preoccupazioni amplificate da “un protocollo d’intesa scritto a sei mani tra Cgil, Cisl e Uil, ed inviato come concordato allo stesso sindaco per sancire almeno un accordo sulla ri-pubblicizzazione, conseguente agli incontri del 18 gennaio e 22 settembre 2021” che “non viene sottoscritto dallo Sindaco e dal Presidente dell’Asm Rieti, nonostante nell’ultimo incontro con nonchalance ne avevano garantito la sottoscrizione”. Paolo Bianchetti per la Cisl chiarisce “siamo pronti a qualsiasi forma di protesta, ma dopo aver incontrato l’amministrazione. Non si può protestare prima. La nostra preoccupazione è solo quella di fare sindacato e tutela dei lavoratori, non ci interessa fare polemiche, non ci interessa fare politica, non ci interessa fare campagna elettorale. A noi interessa solo la tutela di Asm, dei servizi che si erogano ai cittadini e del personale dipendente”.

Posizione condivisa con la Cgil di Claudio Coltella, che spiega la polemica sorta tra le organizzazioni “nasce da posizioni contrastanti, forse qualcuno ha informazioni diverse dalle nostre. Noi abbiamo un tavolo aperto su una vertenza complessa, perché la ri-pubblicizzazione di Asm non è una passeggiata dal punto di vista amministrativo. E’ vero che il Comune non è stato sempre pronto nel fornire risposte concrete e immediate alle nostre istanze, ma è anche vero che in una vicenda come questa c’è una interlocuzione necessaria che va affrontata. Il Comune ha fissato un incontro per il 26, faremo prima l’incontro e poi semmai faremo le azioni dovute. La Uil ha preso un’altra strada non concordandola, non c’è una nostra volontà di non manifestare, aspetteremo l’incontro e vedremo. Il manuale del sindacalista dice che a tavolo aperto non si mettono in campo iniziative, forse è passato di moda. Spero che dietro la scelta della Uil non ci sia l’avere informazioni che non sono state condivise con noi”.

