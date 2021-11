Rieti, carabinieri. Presentato il calendario storico

Paola Corradini 17 novembre 2021 a

a

a

Presentato martedì 16 novembre presso il comando provinciale di Rieti - alla presenza del Comandante Bruno Bellini, del Comandante del Nucleo Operativo, Matteo Branchinelli, il tenente colonnelo Irene Davì comandante del Gruppo Forestale Carabinieri e il comandante Michelangelo Piscitelli - il Calendario Storico dell’Arma dei Carabinieri 2022 che celebra i duecento anni del primo Regolamento Generale dell’Arma. Il talento dello scrittore Carlo Lucarelli accompagna i lettori, mese per mese, con la penna del celebre giallista che si sofferma di volta in volta su episodi ambientati lungo il corso degli ultimi 200 anni nei quali il Regolamento si manifesta come chiave di volta non solo per l’organizzazione dell’Arma ma per la sua integrazione nella società. Storie che mostrano come i concetti espressi nello storico documento si incarnano nel quotidiano agire dei Carabinieri.

Controlli dall'alto con l'elicottero. I carabinieri arrestano una persona e ne denunciano altre 5 | Foto

È da questo paradigma che si declinano gli avvincenti racconti di Carlo Lucarelli che si fondono in un unicum quasi inscindibile con le straordinarie opere del Maestro Sandro Chia. Ne scaturisce un percorso narrativo che si snoda tra i doveri e le responsabilità dell’essere Carabiniere, dove il militare è presenza tra e per le persone, attraverso immagini che generano un racconto fatto di luce, colori tenui e tratti grafici disegnando l’espressione moderna, multiforme, multiculturale e multietnica della società. Il notevole interesse da parte del cittadino verso il Calendario Storico dell’Arma, oggi giunto a una tiratura di quasi 1.200.000 copie, di cui oltre 16.000 in nove altre lingue (inglese, francese, spagnolo, tedesco, russo, giapponese, cinese e arabo, nonché in lingua sarda), è indice della vicinanza di cui gode la Benemerita, sia della profondità di significato dei suoi contenuti, che ne fanno un oggetto apprezzato, ambito e presente tanto nelle abitazioni quanto nei luoghi di lavoro, quasi a testimonianza del fatto che “in ogni famiglia c’è un Carabiniere”. Oltre al Calendario, è stata pubblicata anche l’edizione 2022 dell’Agenda, che attraversa le espressioni pittoriche delle maggiori tradizioni stilistiche sino al fumetto. Un viaggio di due secoli che raffigura l’Arma, ma al tempo stesso l’Italia, perché il metro condiviso è sempre quello di leggere il Carabiniere presente sul territorio. All’interno l’elaborato è arricchito con cinque contributi, con ogni singolo autore che si è dedicato a tratteggiare differenti aspetti: lo storico d’arte Claudio Strinati, il Generale Carmelo Burgio, lo scrittore Luca Crovi che ha ideato un racconto di fantasia collegando tra loro le rappresentazioni di appartenenti alla Benemerita presenti su alcune opere artistiche di differenti stili; l’artista Michelangelo Pistoletto ha interpretato la propria opera “Carabinieri”, di cui nell’Agenda appare un prezioso dettaglio; nel cuore del taccuino i lettori troveranno anche una interessante sintesi dei capolavori raccolti all’interno del Museo Storico dell’Arma.

Sequestrati tre ettari di cantiere forestale, denuncia e multa

C'è poi il Altre Calendario da tavolo e l’intero ricavato della vendita sarà devoluto all’Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari dell’Arma dei Carabinieri. - Il Planning da tavolo dedicato allo Squadrone Eliportato Cacciatori raccoglie le peculiarità di questo importante Reparto e la storia delle loro origini nelle differenti regioni ove tutt’oggi sono presenti. Per la prima volta l’opera rivolge la propria attenzione anche ai più piccoli con un breve racconto di fantasia al suo interno ideato e scritto dal Maggiore. Margherita Lamesta. L’intero ricavato della vendita di questo planning verrà devoluto all’ospedale pediatrico “G. Di Cristina” di Palermo, un punto di riferimento per le cure dei bambini di tutto il Sud Italia e non solo. L’evento è stato cornice anche della presentazione del nuovo sito dell’Arma dei Carabinieri per posizionarsi ancora di più a fianco dei cittadini, grazie ad una nuova e più accogliente homepage, dotata di menù completamente riorganizzati secondo un nuovo stile, frutto di un’attenta e accurata analisi delle esigenze di comunicazione e delle preferenze di ricerca degli utenti. Cambia il sito ma non cambia il nostro obiettivo: #PossiamoAiutarvi.

Maltratta moglie e figlia. in carcere rumeno

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.