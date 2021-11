Terremoto, ricostruzione. Ancora da rifare 10 mila edifici nel cratere reatino

Alessandro Toniolli 15 novembre 2021 a

Ancora 10 mila gli edifici da ricostruire nel cratere sismico reatino, il 27% del totale. Claudio Di Berardino assessore alle Politiche per la Ricostruzione della Regione Lazio “è importante che i proprietari degli edifici e i relativi professionisti incaricati si attivino in tempi brevi per presentare le domande”. Gli fa eco Giorgio Cortellesi, sindaco di Amatrice “la casa non è soltanto il bene primario di ogni persona e di ogni famiglia, di ogni storia individuale e collettiva, ma anche e soprattutto il segno di una ripartenza civile ed economica che non possono più aspettare”. Per rinascere c’è bisogno di persone, case, negozi, le istituzioni impegnate sembrano averlo ben chiaro, tanto che dopo l’appello del Commissario del Governo per la Ricostruzione Giovanni Legnini arriva quello dell’assessore regionale reatino Claudio Di Berardino “nel Lazio sono 10mila gli edifici da ricostruire nelle aree interessate dal sisma del 2016.

Ad oggi sono 2258 le domande presentate per ottenere il contributo pubblico per la ricostruzione. A queste si sommano ulteriori 5145 manifestazioni di volontà a costruire, quindi come Regione Lazio, siamo al 73% delle potenziali domande di ricostruzione”. Serve però la volontà e la determinazione di tutti “rinnovo, quindi, l’appello formulato in questi giorni anche dal Commissario straordinario per la ricostruzione, Giovanni Legnini e invito tutti coloro che ancora non lo avessero fatto a presentare la domanda entro il 15 dicembre 2021, pena la perdita del contributo pubblico. In passato avevamo già invitato, in collaborazione con i sindaci, i proprietari e i professionisti a presentare le domande. Si tratta di un’occasione che non va sprecata anche perché non c’è nulla che ostacoli la presentazione delle domande. Crediamo che implementare la presentazione delle domande rappresenti un passaggio imprescindibile per garantire ai territori colpiti dal sisma del 2016 di tornare ad essere abitati e goduti nel prossimo futuro. Riteniamo al contrario che non utilizzare questa possibilità, significhi lasciare centinaia di case in stato di abbandono con grandi ripercussioni sulla ricostruzione complessiva e sullo sviluppo del territorio sul quale siamo tutti impegnati”.

I sindaci giocano un ruolo fondamentale, proprio per la vicinanza ai cittadini, Giorgio Cortellesi non si tira indietro “anche per Amatrice, simbolo di un terremoto che ci ha devastati, ripopolare, ridare vita ai nostri territori, significa costruire veramente il futuro. Come abbiamo condiviso l’appello del commissario Legnini qualche giorno fa, sottoscriviamo pienamente l’ulteriore richiamo dell’assessore Di Berardino. Per quello che ci riguarda abbiamo attivato una task-force per monitorare e censire il territorio, allo scopo di sollecitare entro il 15 dicembre, almeno le manifestazioni di volontà per le relative richieste di contributo”.

