Rieti, morto Bruno Vella. Fu senatore socialista e sindaco. Martedì 16 novembre i funerali

È morto sabato all’età di 88 anni il senatore e avvocato Bruno Vella. Vella è stato presidente della Provincia di Rieti dal 1975 al 1982 e sindaco di Rieti per una parentesi breve a inizio Anni 80, da marzo 1982 al settembre 1983. Questo perché Bruno Vella divenne senatore della Repubblica dal 1983 al 1992, con il Partito socialista italiano.Sentito il cordoglio da parte dell’intera cittadinanza e messaggi di vicinanza alla famiglia sono giunti da diversi esponenti politici e rappresentanti delle istituzioni. I funerali si terranno a Regina Pacis domani alle ore 10:30.

Numerosi i messaggi di cordoglio. Il sindaco Antonio Cicchetti: "Vella era dotato di vivace intelligenza e di notevole intuito politico, ricoprì, in sequenza ininterrotta, alcune delle cariche istituzionali più importanti del territorio. Amante della pittura organizzò tre edizioni di un'importante mostra biennale che portò a Rieti le opere dei più significativi artisti del '900. Ai familiari giungano le condoglianze dei membri della civica amministrazione". Il presidente della Provincia Mariano Calisse: "Una triste notizia che ci colpisce profondamente, un grande dolore a nome dell'intera amministrazione provinciale. La Provincia di Rieti tutta esprime profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia. Una grave perdita per tutti". Non poteva mancare un messaggio dal Parti Socialista tramite Carlo Ubertini: "Tanto sulla base dell’affinità politica, quanto in forza di un rapporto familiare, invio l’estremo saluto al senatore Bruno Vella. In una delle ultime conversazioni, mi rivelò che venne attratto e coinvolto nella sfera politica direttamente da mio padre. La sua figura si identifica con il periodo di massima rilevanza del socialismo italiano, momento nel quale seppe rivestire le maggiori cariche a livello locale ed affermarsi in sede nazionale con l’elezione a senatore della Repubblica. Dalla netta tempra riformistica e dal costante ascolto ai bisogni, con Vella dilegua l’espressione di una cultura politica inclusiva, fatta di confronto e dialogo, incline ad una costante, paziente, saggia tessitura. Atteggiamenti inscritti in un’epoca della politica ancora ispirata da chiari riferimenti culturali e da un senso di appartenenza, nella cornice di un’impresa collettiva, e nell’orizzonte di un progetto. La cifra progettuale di un’impresa collettiva seppe declinarla anche in privato, edificando un nucleo familiare, con la moglie professoressa Giacinta ed il figlio avvocato Andrea, di alta dignità". Una nota è arrivata anche dal Psi di Rieti: " Con la scomparsa di Bruno Vella viene a mancare una delle figure politiche più rappresentative del nostro territorio. Sia dal punto di vista amministrativo, sia dal punto di vista politico, contribuì in modo determinante allo sviluppo e alla crescita della provincia. Alla famiglia giungano le piu sentite condoglianze dalla sezione e federazione socialista di Rieti".

Un messaggio anche da Di Fazio del Pd: "A nome di tutta la comunità del Pd reatino esprimo il più sentito cordoglio per la scomparsa di Bruno Vella, esponente di spicco del Partito socialista, non solo reatino, e protagonista della vita politica della nostra città per quasi 20 anni, dalla metà degli anni ‘70 fino agli inizia degli anni ‘90. Alla sua famiglia e ai suoi cari le nostre più sentite condoglianze".

