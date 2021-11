Rieti Covid, bollettino del 14 novembre: 32 nuovi casi e 36 guariti

14 novembre 2021 a

a

a

Emergenza coronavirus, all’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 34 nuovi soggetti positivi al test Covid 19. E' quanto emerge dal bollettino sanitario sull'emergenza coronavirus della Asl di Rieti di domenica 14 novembre. I nuovi casi sono stati registrati a Rieti (14), Antrodoco (1), Borgorose (1), Cantalice (2), Cittaducale (3), Fara in Sabina (1), Forano (1), Longone Sabino (1), Magliano Sabina (1), Montopoli in Sabina (2), Orvinio (1), Poggio Catino (1) – Poggio Mirteto (2) – Poggio Moiano (1) – Poggio Nativo (1) – Rocca Sinibalda (1).

Torna la fiera di Santa Barbara. Sinibaldi: "Rispettati i protocolli di sicurezza"



Si registrano 36 nuovi guariti: (9) Rieti – (1) Cantalupo in Sabina – (2) Casperia – (3) Cittaducale – (7) Fara in Sabina – (2) Forano – (2) Magliano Sabina – (1) Montopoli in Sabina – (1) Poggio Bustone – (1) Poggio Catino – (2) Poggio Mirteto – (1) Poggio Moiano – (1) Poggio Nativo – (1) Selci – (2) Torri in Sabina. Numero tamponi eseguiti: 620. Totali tamponi eseguiti: 140.868. Totale positivi: 462.

Coronavirus, 22 nuovi casi e 28 guariti nelle ultime 24 ore

Intanto prosegue la campagna antinfluenzale Asl Rieti: sono 31.000 le dosi di vaccino distribuite a Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta su tutto il territorio della provincia di Rieti. Nelle prossime settimane la Asl di Rieti distribuirà ulteriori dosi. Giovedì scorso la Asl di Rieti ha avviato, in collaborazione con i Pediatri di famiglia, la vaccinazione in età pediatrica, fortemente raccomandata e gratuita per la fascia di età 6 mesi - 6 anni di età. Le prossime sedute sono state programmate per giovedì 18 e giovedì 25 novembre, presso il Consultorio Pediatrico di via del Terminillo, 42 (orari la mattina dalle 8:30 alle 9:30 e dalle 12:00 alle 13:30 e il pomeriggio dalle 15:00 alle 16:30). Per prenotazioni: segreteria (0746/279420 dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e dalle ore 15:00 alle 17:00 o al numero 0746/279443 con lo stesso orario). La Asl di Rieti ricorda che il vaccino antinfluenzale è indicato per tutti i cittadini ma è fortemente raccomandato e gratuito per over 60 anni, soggetti fragili e dai 6 mesi ai 6 anni di età.

Alla Caritas 2.659 richieste di aiuto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.