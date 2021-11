Rieti, fuori provincia per curarsi. La ricetta di Frabetti (Fp-Cgil): “Nuovi ospedali e servizi di prossimità per il nostro territorio”

Monica Puliti 14 novembre 2021 a

a

a

"Costruire i nuovi ospedali di Rieti ed Amatrice con l'organizzazione per il nosocomio reatino di un 'polo di eccellenza', individuando delle specialistiche su cui investire e poi la creazione di una rete capillare di prossimità di offerta sanitaria, che coinvolga le reti primarie, le farmacie di servizi, la telemedicina e gli interventi di comunità per fare in modo che i cittadini si spostino solo quando sia strettamente necessario, con un'altissima specialità e tecnologia". Sono solo due delle proposte messe nero su bianco dal segretario generale della Fp Cgil Rieti Roma Eva, Francesco Frabetti, per arginare "la grave situazione riguardante l'emigrazione ospedaliera" per cui tanti, troppi reatini (nel 2020 sono stati il 32,8% contro una media regionale del 9,1%) decidono di curarsi presso strutture fuori dei confini provinciali e regionali. Ma le proposte sono anche altre e riguardano, ad esempio, i medici di base, una figura determinante nella filiera sanitaria.

Cicchetti: "Serve l'obbligo vaccinale per tutti"

Per Frabetti è necessario e urgente rafforzare i rapporti tra la Asl e queste figure professionali rendendole parte integrante di un progetto di medicina territoriale efficace ed efficiente. "La figura del medico di medicina generale deve ritrovare quel ruolo di prima interfaccia diagnostica terapeutica e di case manager del proprio paziente, colui cioè che si fa carico del percorso individuale di cura della persona malata, divenendo responsabile dell'effettiva continuità del percorso stesso".

In dieci mesi mille pazienti al Santa Maria di Terni

"Vale la pena considerare - aggiunge - anche modelli sperimentali di Ucp-Unità di cure primarie che nascano per garantire la continuità assistenziale verso la cronicità, pure H24, soprattutto nelle zone montane o di difficile accesso a strutture intermedie come gli 'ospedali di prossimità o di continuità' che erogano servizi tra l'assistenza domiciliare (o in Rsa) e il ricovero ospedaliero”.

I reatini preferiscono curarsi fuori provincia: mobilità passiva al 32,8%

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.