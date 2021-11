Rieti Covid, il bollettino del 13 novembre: 22 nuovi casi e 28 guariti

13 novembre 2021 a

Altri 22 nuovi casi di positività al Covid in provincia di Rieti. All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 22 nuovi soggetti positivi al test Covid 19 a Rieti (11), Cantalice (2), Cittaducale (4), Fara in Sabina (3), Greccio (1) e Leonessa (1). E' quanto emerge dal bollettino sanitario sull'emergenza coronavirus del 13 novembre. Si registrano 28 nuovi guariti: (8) Rieti – (4) Casperia – (1) Castel S. Angelo – (2) Cittaducale – (1) Contigliano – (1) Collevecchio – (5) Fara in Sabina – (2) Forano – (1) Montopoli in Sabina – (1) Poggio Moiano – (1) Poggio Catino – (1) Salisano.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 860 tamponi per un totale dall'inizio della pandemia di 140.248 test. Totale positivi: 464.

Da venerdì 12 novembre la Asl ha riattivato sei posti letto Covid-19 presso il reparto di Malattie Infettive dell’ospedale provinciale de’ Lellis di Rieti. Dei sei posti letto attivati, quattro sono occupati da pazienti positivi al SARS CoV-2, pari all’1% del totale dei positivi registrati sul territorio della provincia di Rieti. Ad oggi non si registrano pazienti ricoverati in Terapia Intensiva. La Asl di Rieti ricorda che a novembre del 2020, presso l’ospedale provinciale di Rieti, erano utilizzati 60 posti letto Covid-19: 30 in regime ordinario e 30 di sub intensiva, mentre erano 11 i posti letto in Terapia Intensiva. "Tutto ciò dimostra che il vaccino è lo strumento più efficace di cui disponiamo per contrastare il virus e che la Campagna vaccinale anti-Covid-19 ha prodotto una drastica riduzione della malattia grave tra la popolazione residente e la conseguente riduzione del numero di ricoveri in ospedale. Per questo motivo la Asl di Rieti torna a formulare un appello alla vaccinazione anti-Covid-19 in prima dose, per quei cittadini che non hanno ancora aderito alla Campagna vaccinale e in terza dose per tutti gli over 60 e i fragili che hanno superato i 180 giorni (6 mesi) dal completamento del ciclo vaccinale primario", si legge in una nota della Asl.

