Rieti, Santa Barbara. Ritorna la fiera il 3 e 4 dicembre. Sinibaldi: "Rispettati i protocolli di sicurezza"

Il 3 e 4 dicembre torna la fiera di Santa Barbara. Sul sito del Comune di Rieti – www.comune.rieti.it – nella sezione “Il Comune informa - Avvisi” disponibile sull’homepage, è possibile scaricare il protocollo rivolto agli operatori e alle associazioni di categoria contenente le indicazioni organizzative e operative finalizzate a incrementare, nelle manifestazioni fieristiche, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di Covid-19. Inoltre, nella stessa sezione, è presente anche la planimetria della Fiera.

Tra le novità di quest’anno l’accesso obbligatorio con il green pass nell’area Fiera, l’obbligo di mascherina per i visitatori e gli operatori commerciali e il fatto che tutti gli operatori commerciali saranno disposti esclusivamente su un unico lato della strada ad eccezione di piazza Angelucci e piazzale Foro Boario che per morfologia del sito non consentono tale disposizione.

La fiera di Santa Barbara si svolgerà su viale Maraini (tratto incrocio da via Micioccoli fino all’incrocio di via Porrara/via di Benedetto), via di Benedetto, piazza Angelucci, via Molino della Salce (tratto da incrocio via di Benedetto a incrocio via Campo Saino), via F.lli Cervi (tratto da via Molino della Salce fino a rotatoria incrocio via Boschi e via Leopardi), lungovelino Don Olivieri.

“Da qualche mese stanno tornando anche gli eventi e le manifestazioni – dichiara l’assessore alle Attività produttive Daniele Sinibaldi –. Lo facciamo con tutti i massimi protocolli di sicurezza e invitando i visitatori ad usare tutte le precauzioni con cui abbiamo imparato a convivere”.

