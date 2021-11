Rieti Covid, focolaiol nella sede dell'Ater. Il presidente Cricchi: "Abbiamo rispettato le regole"

12 novembre 2021 a

Sette dipendenti positivi al Covid suI 33 totali con gli uffici che resteranno chiusi fino al lunedì. Nella sede provinciale Ater è esploso in questi giorni un focolaio Covid non senza polemiche con i sindacati che hanno attaccato l’azienda sull’organizzazione del lavoro. “Quello che è successo all’Ater un fatto eclatante gravissimo. L’episodio conferma che le misure di sicurezza non hanno funzionato ovvero sono state insufficienti. Per questo motivo, il 10 novembre con l’accertamento dei primi tre casi abbiamo inviato una nota al dipartimento della prevenzione dell’Asl di Rieti, all’ispettorato del lavoro, ai Carabinieri del Noe, alla Regione direzione del personale, per conoscenza aldirettore generale e presidente dell’Ater di Rieti per accertare il rispetto delle norme di sicurezza”. Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl avevano contestato il 20 ottobre, la direttiva emanata dal direttore dell’ente che “disponeva il rientro in sede di tutto il personale, contrariamente a quanto stabilito dalla circolare emanata dalla Regione Lazio, a cui doveva attenersi anche lo stesso Ater di Rieti e che prevedeva il rientro graduale in tutte le sedi regionali e in tutti gli enti vigilati dalla Regione Lazio, garantendo presenza e smart working in modo alternato. Avevamo diffidato ll direttore generale ad applicare in modo corretto le disposizioni contenute nella direttiva della Regione, concludendo che lo avrebbero ritenuto responsabile di eventuali situazioni che si fossero potute verificare e che avrebbero potuto mettere a rischio la salute e la sicurezza di tutti i lavoratori dell’Ater".

L’Ater è intervenuta con una lunga nota nella quale l’azienda ha dichiarato di aver "rispettato tutte le misure organizzative e gli aggiornamenti successivi sono stati puntualmente adottati e comunicati a tutti i dipendenti oltre che alla Regione Lazio e non sono mai emerse osservazioni formali sul rispetto delle normative nazionali e le disposizioni regionali”. Poi la presa di posizione anche del presidente Giancarlo Cricchi. “Non resta che augurare ai dipendenti un rapido decorso della malattia ed il più rapido rientro nella normalità per i contagiati come per quelli posti in quarantena, peraltro come tutti gli altri dipendenti dell’azienda già vaccinati, e che, nonostante la evidente recrudescenza del contagio si possano scongiurare disservizi all’utenza".

L’azienda dovrà dare seguito ad un “modello di prevenzione partecipato fondato sul principio della responsabilizzazione individuale, in cui ogni lavoratore è chiamato a prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadrebbero gli effetti delle sua azioni o omissioni. Al citato principio di responsabilizzazione individuale deve uniformarsi, inoltre, l’operato della dirigenza, deputata a riorganizzare le attività di competenza”. La chiusura ancora dei sindacati. “L’Ater ha disatteso le direttive dalla stessa emanate e che i confronti sulla sicurezza devono essere preventivi e non successivi alla emissione delle disposizioni. Saranno gli enti preposti a verificare se sono state rispettate tutte le norme di sicurezza, anche se i contagi accertati fanno presupporre il contrario”.

