Rieti, Arpa a Fara Sabina. Il Comune chiede l'intervento per l'antenna a Prime Case

L'antenna a Prime Case, frazione di Fara in Sabina (Rieti), sta diventando sempre più un caso. L'installazione, avvenuta giovedì 11 novembre, ha creato moltissime polemiche tra i residenti.

“In data odierna abbiamo avuto la risposta da Arpa Lazio, l’Agenzia regionale protezione ambientale del Lazio, in merito alla richiesta di un approfondimento su un eventuale pericolo che l’antenna in località Santo Pietro comporterebbe per la salute pubblica - dichiara Roberta Cuneo, Sindaco di Fara Sabina -. Arpa Lazio nel rassicurarci sulla regolarità e conformità della documentazione prodotta dalla società, dalla quale si evince che in nessun punto accessibile alla popolazione sono superati i limiti di esposizione secondo la vigente normativa, si mette comunque a disposizione per eseguire misure di campo elettromagnetico nella zona di influenza dell’impianto, al fine di verificare anche strumentalmente la conformità dell’impianto ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualità fissati dalla normativa".

"Ringrazio Arpa Lazio - continua il Sindaco - per la risposta tempestiva e per l’attenzione e la collaborazione dimostrata. Questo è un primo risultato del lavoro che stiamo facendo insieme al Comitato civico “No antenna” - conclude Cuneo - per garantire la salute pubblica e fornire tutte le risposte ai dubbi e alle preoccupazioni della cittadinanza”.

