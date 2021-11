Rieti, malati Covid. Riattivati sei posti letto all'ospedale de Lellis

12 novembre 2021 a

Tornano i posti letto Covid all'ospedale de Lellis di Rieti. La crescita dei contagi negli ultimi giorni ha spinto la Asl a prendere la decisione anche e se, come si specifica in una nota dell'azienda, la situazione è sotto controllo e ben diversa da 12 mesi fa.. La Asl di Rieti comunica l’attivazione di sei posti letto Covid-19 presso il reparto di Malattie Infettive dell’ospedale provinciale de’ Lellis di Rieti.

"Dei sei posti letto attivati, quattro sono occupati da pazienti positivi al SARS CoV-2, pari all’1% del totale dei positivi registrati sul territorio della provincia di Rieti. Ad oggi non si registrano pazienti ricoverati in Terapia Intensiva", specificano dalla Asl.

La Asl di Rieti ricorda che a novembre del 2020, presso l’ospedale provinciale di Rieti, erano utilizzati 60 posti letto Covid-19: 30 in regime ordinario e 30 di sub intensiva, mentre erano 11 i posti letto in Terapia Intensiva.

"Tutto ciò dimostra che il vaccino è lo strumento più efficace di cui disponiamo per contrastare il virus e che la Campagna vaccinale anti-Covid-19 ha prodotto una drastica riduzione della malattia grave tra la popolazione residente e la conseguente riduzione del numero di ricoveri in ospedale. Per questo motivo la Asl di Rieti torna a formulare un appello alla vaccinazione anti-Covid-19 in prima dose, per quei cittadini che non hanno ancora aderito alla Campagna vaccinale e in terza dose per tutti gli over 60 e i fragili che hanno superato i 180 giorni (6 mesi) dal completamento del ciclo vaccinale primario", concludono dalla Asl.

