Rieti Covid, il bollettino del 12 novembre: 27 nuovi casi e 15 guariti

Covid, altri 27 nuovi casi nelle ultime 24 ore a Rieti. E' quanto emerge dal bollettino sull'emergenza coronavirus della Asl di Rieti del 12 novembre. I nuovi casi sono stati riscontrati a Rieti (11), Borgorose (3), Cantalice (1), Casperia (1), Cittaducale (2), Fara in Sabina (4), Montopoli in Sabina (2), Morro Reatino (1), Poggio Mirteto (1), Tarano (1). Si registrano 15 nuovi guariti: (4) Rieti – (1) Casperia – (2) Cittaducale – (1) Greccio – (1) Montasola – (2) Poggio Bustone – (1) Poggio Catino – (2) Poggio Mirteto – (1) Rivodutri. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 660 tamponi, il totale dall'inizio dell'emergenza è 139.388. Totale positivi: 470.

Intanto Prosegue spedita la campagna vaccinale anti-Covid19 della Asl di Rieti che ieri, giovedì 11 novembre, ha raggiunto le 198.000 somministrazioni. 95.000 sono i cittadini che hanno completato il ciclo vaccinale. Le terze dosi, attualmente aperte agli over 60 e a tutti i soggetti con fragilità senza distinzione di età hanno superato le 6.000 unità. Ampia l’adesione per la somministrazione della terza dose da parte del personale sanitario aziendale che oggi ha raggiunto le 1.000 unità. La somministrazione delle terze dosi dedicata agli operatori sanitari aziendali è aperta tutti i giorni dalle ore 14 in poi presso il centro prelievi dell’ospedale de’ Lellis di Rieti. L’Azienda inoltre ha disposto giornate di vaccinazione presso le sedi distrettuali territoriali e la Casa della Salute di Magliano Sabina.

Bisogna aumentare velocemente il livello di copertura e procedere speditamente con la somministrazione della terza dose: chi ha i requisiti, cioè ha più di 60 anni e ha fatto la seconda dose da 180 giorni, deve fare la terza senza indugiare.

