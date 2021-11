Rieti, Covid. Focolaio all'Ater: nove dipendenti contagiati. Scatta la quarantena

12 novembre 2021 a

a

a

I casi Covid continuano a salire. Ieri, giovedì 11 novembre, a Rieti città si contavano 140 positivi. E tornano i focolai, come quello all'Ater di Rieti dove, ad oggi, ci sono almeno sette dipendenti positivi. E a sottolineare che qualcosa non è andato per il verso giusto sono Fp-Cgil, Rieti Roma Eva, Cisl Fp, Roma Capitale Rieti e Uil-Fpl Rieti che il 10 novembre l'11 hanno inviato una lettera alla Asl di Rieti, settore prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, ai carabinieri del Noe presso il comando provinciale di Rieti, all'Ispettorato del lavoro di terni e alla Regione Lazio. Oltre ovviamente che al presidente e ai membri del consiglio Ater di Rieti. Il contenuto della missiva è ovviamente la “Segnalazione di casi Covid-19 presso l'Ater". “Le scriventi organizzazioni sindacali – si legge nella lettera - sono venute a conoscenza che con una email inviata a tutti i dipendenti Ater di Rieti è stata disposta la chiusura degli uffici per casi di Covid-19 accertati tra alcuni dipendenti”.

Corsa alle dosi dopo il decesso del no vax

Le organizzazioni sindacali, il 20 ottobre scorso, avevano contestato la direttiva emanata dal direttore dell’Ente che aveva disposto il rientro in sede di tutto il personale contrariamente a quanto stabilito dalla circolare emanata dalla Regione Lazio che prevedeva il rientro graduale in tutte le sedi Regionali e in tutti gli Enti vigilati dalla Regione Lazio, alternando lavoro in presenza e smart working. Da qui la lettera con cui i sindacati chiedono agli Enti interessati di “verificare urgentemente se sono state garantite tutte le condizioni di sicurezza previste dalla vigente normativa Covid 19 a tutela della salute dei lavoratori. Come pure che la Direzione della Regione Lazio verifichi se siano corrette le disposizioni emanate dal direttore dell’Ater di Rieti rispetto alle specifiche prescrizioni organizzative contenute nella direttiva del 13 ottobre 2021.

Alessio Angelucci positivo al Covid dopo tavolo del centrosinistra. Il racconto social | Video

La chiusura della lettera del 20 ottobre è chiara: “Gli scriventi, in attesa di un sollecito riscontro, riterranno responsabile il direttore generale di eventuali situazioni che si dovessero verificare e che possano mettere a rischio la salute e la sicurezza di tutti i lavoratori dell’Ater di Rieti”. Ieri i positivi accertati erano sette e non è detto che nei prossimi giorni da questo focolaio arrivino numeri ben più alti considerando che i lavoratori hanno famiglia e sono venuti a contatto con altri soggetti anche esterni al luogo di lavoro.

Coronavirus, altri 46 nuovi casi e 20 guariti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.