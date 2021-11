Rieti, Covid: Alessio Angelucci positivo dopo aver partecipato al tavolo del centrosinistra. Il racconto social | Video

A. T. 11 novembre 2021 a

Il centrosinistra cerca l'unità attraverso la stesura di un programma comune, al termine della riunione si scopre la positività al Covid di Alessio Angelucci che vi aveva preso parte. La sintesi politica dell’ultimo incontro delle forze progressiste la fa il segretario cittadino Pd Vincenzo Di Fazio “proseguiremo con incontri serrati per la costruzione di un programma condiviso. L’incontro è servito anche a lenire alcune frizioni che rischiavano di diventare pericolose, con una distanza fra i gruppi che sarebbe potuta essere negativa per la coalizione. La costruzione di un progetto condiviso diventa invece portatore di unità, lavorare sul programma aiuterà anche ad individuare il migliore candidato”.

Positivo ma non negativo Pubblicato da Alessio Angelucci su Mercoledì 10 novembre 2021

Da questo punto di vista i nomi sul tavolo restano quelli di Simone Petrangeli e Carlo Ubertini (assenti alla riunione i rappresentanti del PSI), con quello di Claudio Di Berardino che continua ad aleggiare sui consessi senza avere mai avuto però conferme ufficiali. “Entro venerdì verranno da tutti suggerite 5 aree tematiche su cui fondare il lavoro, una volta stabilite queste ogni gruppo proporrà un nome per lavorare alla redazione programmatica così divisa in macro aree”. Solo dopo, comunque entro gennaio, si parlerà di un candidato “con un tentativo reale e serio di un percorso unitario. Nel caso in cui ci dovessero essere dei contrasti accesi si valuterà ogni ipotesi”, anche quella delle primarie quindi. L’obiettivo di Di Fazio è quello di “trovare l’unità non su una persona, ma sui contenuti”.

Nella serata comincia a circolare la voce della positività di Alessio Angelucci al coronavirus, con alcuni dei partecipanti in allarme. Ieri è lo stesso consigliere comunale con un video su Facebook a chiarire “ieri mattina sono andato a fare un tampone in farmacia perché avevo questo raffreddore”, una rilevazione che fornisce “esito negativo, tant’è che mi hanno stampato il nuovo Green Pass”. Col passare delle ore però, allarmato dal fatto che “qualcosa non andava come doveva andare, poco prima di ora di cena ho fatto un altro tampone, questa volta con esito positivo”. Stando al racconto social del sempre molto attivo Angelucci, sembra di capire che sia stato proprio durante la riunione a capire che qualcosa non andava “ho messo in bocca una caramella durante un incontro e non ho sentito il sapore. Mi sono rivestito di corsa e sono andato via. Sono andato di corsa in farmacia a fare un nuovo tampone che ha sancito la mia positività” ha concluso il consigliere Angelucci.



