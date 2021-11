Rieti, no vax morto a 55 anni. Ora è corsa alle dosi

11 novembre 2021 a

a

a

"Una morte che si poteva evitare”. In questa frase c’è tutta la rabbia degli operatori sanitari della Asl all’indomani della morte del 55enne di Nerola deceduto a causa di complicazioni polmonari dovuti al Covid. L’uomo non era vaccinato così come la famiglia e, avrebbe trascurato il sorgere dei primi sintomi fino a quando la situazione non è degenerata e sfociata nel decesso avvenuto al pronto soccorso dell’ospedale reatino dove era stato trasferito con il quadro clinico ormai compromesso. Anche i familiari (moglie e due figli minorenni) sono stati sottoposti a tampone molecolare per assicurarsi che non risultino contagiati. “Sminuire l’importanza della vaccinazione e i sacrifici che abbiamo fatto in questo terribile periodo non è razionalmente spiegabile che non perde occasione per appellarsi a quanti ancora non lo sono o comunque non ancora terminato il primo ciclo” sottolinea il direttore generale Asl Marinella D’Innocenzo.

Coronavirus, altro boom di contagi: 44 nuovi casi e 28 guariti nelle ultime 24 ore

Una notizia sconvolgente ma che ha avuto l’effetto di vedere aumentare il numero delle prenotazioni per la vaccinazione. Aumentano i positivi (nelle ultime ore si sono registrati 44 nuovi casi di cui 12 a Rieti e 7 persone a Magliano Sabina di cui 2 ricoverate in ospedale, a fronte di 28 guariti ma con il totale salito a 432) e tornano le code al drive in Asl in via del Terminillo. Non siamo ai livelli dello scorso anno, più o meno nello stesso periodo, ma sicuramente l’afflusso è superiore rispetto ad appena un paio di settimane fa. Sono tante le persone che vogliono sottoporsi a screening, visto l’alto numero di nuovi casi in città e in provincia. Negli ultimi venti giorni l’azienda sanitaria ha visto raddoppiare il numero dei tamponi molecolari e non solo per l’effetto green pass. Sono stati oltre 7.200 con una media giornaliera di quasi 500 tamponi. Così come sono aumentate le prenotazioni per le vaccinazioni.

Cicchetti: "Serve l'obbligo vaccinale per tutti"

“Questo numero – fanno sapere dalla Asl reatina – è direttamente proporzionale all’attenzione che l’azienda e i suoi operatori prestano alle attività di monitraggio, prevenzione e contrasto alla Sars CoV-2”. L’aumento dei casi positivi registrato in provincia “è riferibile in larga parte alle stringenti modalità di tracciamento adottate dalla Asl sin dall’inizio dell’anno scolastico in particolare nelle scuole dell’infanzia e delle primarie dove la popolazzone scolastica è compresa nelle fasce di età che ancora non possono vaccinarsi”. I casi di positivi al virus per circa il 95% sono asintomatici mentre per i soggetti contagiati in età superiore a 12 anni, l’85% non è vaccinato mentre il restante 15% ha terminato il ciclo vaccinale più di 6 mesi fa. Quanto ai ricoveri la situazione al De Lellis è sotto controllo nel senso che i casi ospedalizzati sono al momento trascurabili rispetto allo stesso periodo del 2020 e nessuno è ricoverato in terapia intensiva.

Ucciso a 55 anni dal Covid. La Asl: "Non era vaccinato, morte evitabile"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.