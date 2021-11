Rieti, sci. Al Terminillo ancora tante incognite per stagione

Alessandro Toniolli 11 novembre 2021 a

I maestri di sci del Terminillo ancora senza ristori e per la stagione invernale tutto dipenderà dalle precipitazioni nevose mentre i concorrenti dell’Abruzzo si preparano a sparare la neve tra fine novembre e l’inizio del mese di dicembre. A distanza di questi due anni ancora nulla di fatto per i nostri maestri di sci, nonostante l’interrogazione presentata in Regione Lazio dal consigliere Sergio Pirozzi. In realtà, quello del versamento una tantum di una cifra di 600 euro per il sostegno regionale legato ai fondi Covid regionali è forse la preoccupazione minore, come racconta Simone Munalli, direttore della Scuola Sci Terminillo e vice presidente del Collegio dei Maestri di Sci del Lazio “l’una tantum dalla Regione è stato erogato a pochissimi, per fare l’esempio della nostra scuola, su circa 30 maestri è stato percepito da 5 o 6”, ma l’attesa maggiore è quella per i fondi che dovrebbero essere erogati dal Governo alla Regione e da questa ai maestri, ed in questo caso si tratta di cifre ben più significative. Si parla infatti di un fondo nazionale di 40 milioni di euro, dei quali 598 mila euro destinati dalla Conferenza Stato Regioni ai maestri laziali, una cifra importante, soprattutto se rapportata all’esiguo numero di professionisti della montagna a cui è riservata “siamo 214 iscritti, ma il numero scende vertiginosamente guardando a quelli effettivamente attivi”.

Infatti l’importo di questo ristoro andrà calcolato sui compensi percepiti dai maestri facendo una media tra gli anni 2017, 2018 e 2019 e potrebbe aggirarsi intorno agli 8 mila euro per ogni professionista. Il problema che emerge però dall’interlocuzione tra Munalli come rappresentante dell’ordine professionale e la Regione Lazio è che materialmente questo denaro non sarebbe ancora arrivato nelle casse regionali, che quindi non può liquidare gli aventi diritto. Ora la speranza è che questo possa avvenire entro il mese di gennaio. Intanto ci si avvicina ad una nuova stagione sciistica, in questo senso a preoccupare non sono tanto le azioni da intraprendere per evitare contagi, per cui la Scuola Sci Terminillo aveva già preparato uno stretto protocollo dallo scorso anno, quanto il fatto che a Terminillo si potrà sciare solo se ci saranno precipitazioni naturali “la proroga della concessione degli impianti fatta dal Comune è un atto importante, ma resta il fatto che mentre le altre stazioni sciistiche, anche in Abruzzo, se non nevica hanno la possibilità di aprire potendo contare su efficienti sistemi di innevamento artificiale, noi restiamo legati alle precipitazioni naturali perché non possiamo contare su sistemi di quel tipo. Le speranze restano legate al TSM2, che prevede anche questo”.

