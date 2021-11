Rieti Covid. Il bollettino del 10 novembre: 44 nuovi casi e 28 guariti

10 novembre 2021 a

Nuovo boom di casi di positività al Covid in provincia di Rieti: 44 nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge dal bollettino sanitario sull'emergenza coronavirus di mercoledì 10 novembre diramato dalla Asl di Rieti. All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 44 nuovi soggetti positivi al test Covid 19 a Rieti (12), Borgo Velino (1), Borgorose (1), Casperia (1), Cittaducale (1), Contigliano (3), Fara in Sabina (6), Greccio (1), Mompeo (1), Montopoli in Sabina (5), Poggio Bustone (3), Poggio Mirteto (4), Poggio Moiano (3) e Torricella in Sabina (2). Si registrano 28 nuovi guariti: (14) Rieti – (3) Cittaducale – (7) Fara in Sabina – (1) Magliano Sabina - (1) Montopoli in Sabina – (1) Paganico in Sabina – (1) Salisano. Numero tamponi eseguiti: 666. Totali tamponi eseguiti: 138.091. Totale positivi: 432.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale antinfluenzale martedì 9 novembre la Asl di Rieti ha distribuito ai Medici e ai Pediatri di famiglia 29.000 dosi di vaccino. Il vaccino antinfluenzale è indicato per tutti i cittadini ma è fortemente raccomandato e gratuito per over 60 anni, soggetti fragili e dai 6 mesi ai 6 anni di età. Giovedì 11 novembre, la Asl di Rieti avvierà la vaccinazione antinfluenzale in età pediatrica. Grazie ai professionisti del Consultorio Pediatrico dell’Unità Tutela della Salute Materno Infantile, in collaborazione con i Pediatri di famiglia, saranno dedicate giornate a questo tipo di vaccinazione, fortemente raccomandata e gratuita per la fascia di età 6 mesi - 6 anni di età. Le date stabilite sono giovedì 11 novembre, giovedì 18 e giovedì 25 novembre (orari la mattina dalle 8:30 alle 9:30 e dalle 12:00 alle 13:30 e il pomeriggio dalle 15:00 alle 16:30).

Per prenotare il vaccino è necessario contattare il Consultorio pediatrico (via del Terminillo 42) telefonando alla segreteria (0746/279420 dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e dalle ore 15:00 alle 17:00 o al numero 0746/279443 con lo stesso orario). Inoltre, al fine di facilitare la diagnosi differenziale nelle fasce d’età di maggiore rischio di malattia grave è fortemente raccomandata e gratuita la vaccinazione anti-pneumococcica per gli over 65 anni.

