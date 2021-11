Rieti, funerali di Andrea Salini. A Petrella Salto l'addio al cantante chitarrista stroncato da un malore a 44 anni

10 novembre 2021 a

Si svolgeranno oggi pomeriggio, mercoledì 9 novembre, alle ore 15, i funerali di Andrea Salini, il 44enne musicista reatino morto all’ospedale De Lellis dove era stato trasportato in ambulanza a causa di un malore che aveva accusato nella sua abitazione. Le esequie si svolgeranno a Petrella Salto, nella chiesa del paese dove ad attenderlo ci saranno, oltre ai familiari, tanti amici e conoscenti che si sono stretti attorno alla compagna, alla mamma e al fratello oltre che ai tanti allievi che prendevano lezioni di musica dal “Lupo del Rock“, nato a Roma e cresciuto tra Petrella e Ostia e apprezzatissimo interprete musicale, con tante collaborazioni e tanti concerti all’attivo. Una morte improvvisa che ha lasciato sgomenti proprio perché giunta inattesa. Per Andre Salini continuano ad arrivare messaggi di cordoglio non solo sui social soprattutto da chi ne apprezzava l’aspetto umano, musicale ma anche per il suo impegno nelle attività solidali. Salini, infatti, era legato all’Alcli ma anche al centro antiviolenza Il Nido di Ana. Da poco era uscito il suo quarto album, Roses, con all’interno Love Song, un ritratto dell’amore dedicato alla compagna.

