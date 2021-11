Rieti, Oscar Farinetti si racconta agli imprenditori. Diretta Facebook con la Cna l'11 novembre alle 17

Lu. Spa. 10 novembre 2021 a

a

a

Oscar Farinetti sarà ospite in diretta facebook della Cna di Rieti, domani 11 novembre alle ore 17, per presentare il suo ultimo libro “Never Quiet”, in pratica la storia della sua vita. Il libro, infatti, racconta di un imprenditore divenuto grande e famoso, da quando muove i suoi primi passi nella piccola impresa di famiglia accanto a suo padre, il comandante Paolo, partigiano prima che pastaio, a quando decide che è venuto il momento di cedere il timone di comando delle sue imprese e intraprese ai figli Francesco, Nicola e Andrea.

Cna e Ance: “Ricostruzione, contributi insufficienti”

Altro che mai quieto, una galoppata tra merci, mercati, acquisti, trattative, clienti, fornitori da Alba, anzi da Novello, a Torino, all’Italia, al Mondo, da UniEuro a Trony, a Eataly, all’Expo 2015, a Fico, dal commercio di elettrodomestici al cibo, al vino, alla cultura. Senza mai dimenticare il nome delle persone incontrate e raccontare delle relazioni, delle vere e proprie amicizie nate da quegli incontri, dei sentimenti oltre che degli affari. Il libro narra i successi di Farinetti ma anche “le sconfitte”, “gli errori”, e “le fatalità”, insegna a distinguere le une dagli altri e a non usarle come alibi. Racconta della sua ottimistica filosofia di vita, a volte da alcuni banalizzata, che in una delle ultime pagine del libro riassume con una frase di Einstein: “Meglio essere ottimisti e avere torto piuttosto che pessimisti e avere ragione”.

Nelle fabbriche cento operai senza green pass

Il libro non ha un intento pedagogico, ma in realtà da esso si può veramente imparare molto. Imprenditori, imprenditrici e aspiranti tali ne coglieranno anche gli aspetti di contenuto, ma tutti e tutte potranno coglierne gli insegnamenti che riguardano il metodo per affrontare i problemi e la vita stessa. Un libro interessante, emozionante, a volte commovente ma anche divertente.

Credito d'imposta, serve nuova proroga

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.